حقيقة السؤال الغامض بين دينا الشربيني وشيرين رضا بعد حيرة المتابعين: ملهوش علاقة بـ عمرو دياب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حيرة كبيرة بين المتابعين أُثيرت على مدار الأيام القليلة الماضية من قبل الفناناتين شيرين رضا ودينا الشربيني، بعدما شاركت الأولى متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، مقطع فيديو مدته بضعة ثواني، موجهة خلاله سؤال للأخيرة قائلة لها: «دينا تقولي ولا أقول أنا؟»، وسرعان ما جاء رد الثانية، قائلة: «لا يا شيرين لما أجي هفهمك مش قدام الناس».

سخرية وحيرة رواد موقع «فيس بوك»

وكان تسبب الأمر الغامض بين كل من الفناناتين في إثارة حالة من الحيرة والسخرية من قبل المتابعين، والذي ربطه البعض بالفنان عمرو دياب، إذ جاء من بين التعليقات، «واحنا مستنيين جنب عمرو دياب»، «لو جيبتوا سيرة عمرو والله ما يحصل خير»، «شكل عمرو عمل مصيبة».

حقيقة السؤال الغامض لـ شيرين رضا ودينا الشربيني

وتبين خلال الساعات القليلة الماضية، أن التساؤول الغامض بين الفناناتين، كان مجرد ترويجا لصالح إعلان أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، إذ شاركا في بطولته بصحبة مجموعة من الفنانين، من بينهم، كريم عبد العزيز، وتارا عماد، وسلمى أبو ضيف، ونجم نادي الزمالك السابق حازم إمام.

دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة مع صبا مبارك

ومنذ أسابيع، نشرت الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مجموعة من الصور التي جمعتها بالفنانة الأردنية صبا مبارك، خلال خضوعهما لجلسة تصوير.

رسالة حب من دينا الشربيني لصبا مبارك

وتوجهت «دينا» خلال الصور، برسالة امتنان وحب للفنانة الأردنية، قائلة: «في أصحاب وفي عيلة، بس في أصحاب بيبقوا هما عيلتك».

عمرو دياب يرسل عطره الجديد لعدد من فريق عمل مسلسل دينا الشربيني

وخلال الشهر الماضي، كشفت مصادر لـ«هن»، أن الفنان عمرو دياب، قام بإرسال مجموعة من عطره الجديد إلى عدد من فريق عمل مسلسل دينا الشربيني الجديد «قصر النيل»، المقرر عرضه خلال هذه الأيام، وعلى رأسهم مخرج العمل ومدير التصوير، على الرغم من عدم وجود صداقة قوية بينهما: «الهضبة عارفهم كويس، وقابلهم كتير، بس هما مش أصحابه القريبين».