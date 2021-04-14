هالة صدقي عن استحواذها على قطعة أرض من زوجها: لا دفع مهر ولا جاب شقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة هالة صدقي، عن خيانة زوجها لها، وذلك بعد سؤال «شيخ الحارة» لها، وكان ردها «عندك وقت طويل علشان نعد مع بعض»، فيما قامت المخرجة إيناس الدغيدي، بعرض صورًا لزوجها مع عدد من الفتيات المختلفة، وكان رد هالة: «معرفش مين اللي في الصورة، يمكن شوفت الشاسيه ده قبل كده، بس الخيانة أمر عادي وتافه جنب المشاكل اللي الناس بتشوفها».

كما دافعت الفنانة، عن اتهامات استحواذها على قطعة أرض ملك زوجها بقيمة 8 مليون جنية، فقالت، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة والناس» : «الراجل اتقدم لي ومكنش معاه مهر، وكل شوية يقولي في أرض هبيعها وأجبلك المهر، قعدنا سنة الأرض ماتبعتش، وأنا طبعا مش هقبل أتجوز بدون مهر».

وتابعت: «زوجي كلم رأفت سلام وده صديقي وقاله الأرض مش بتتباع وأنا بحبها وعاوز أتجوزها، قاله خلاص أكتب الأرض باسمها، ده كان مقابل المهر والشقة وكل حاجة، هو ماجبش أي حاجة، الأرض لما كان مشتريها كانت من 40 لـ 50 ألف جنية، لانها منطقة صخرية، وكان عنده 10 فدادين قال هيديهم لأبنائه لما يكبروا، باعهم من غير ما أعرف عشان ياخد الجنسية الأمريكية».