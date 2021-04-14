أنتِ مين أصلا؟.. معلومات عن ابنة سامي العدل بعد مهاجمتها لـ ريهام حجاج: والدتها فنانة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، هاجمت رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الفنانة ريهام حجاج، وذلك على إثر صراع الثانية مع صناع مسلسل «كل ما نفترق» وعلى رأسهم الفنانة أيتن عامر، الذي يعرض خلال دراما رمضان الحالي.

رشا سامي العدل لـ ريهام حجاج: أنتِ مين أصلا؟

ودونت رشا العدل خلال منشورا، قائلة: «أقسم بالله العظيم أنا شوفت صورتك علي أفيش سألت مين دي قالوا ريهام حجاج، برضو ما عرفتكيش قالوا دي اللي بتتدخل في شغل كل الناس وبتقول بفلوسي برضه ما عرفتكيش، بس فهمت إنك ممكن تكوني معقدة نفسيا علشان موضوع بفلوسي ده مش كويس».

واستطردت ابنة الفنان الراحل حديثها: «إنما لحد أيتن عامر وتقفي انتباه لأن أيتن ليا الشرف أقول إنها صحبتي وحبيبتي قبل ما تكون زميلة محترمة وملتزمة جدا جدا وبتحترم الصغير قبل الكبير، مش أيتن عامر اللي تطمع في تكبير دورها ولا أيتن عامر اللي تقف تقول بفلوسي، ولا أيتن عامر اللي مش ملتزمة في اللوكيشن».

وواصلت: «ومش أيتن عامر اللي بتتدخل في شغل غيرها من إنتاج و إخراج ومونتاج إلخ، نزيد بقى إن أيتن عامر زوجة أجدع مدير تصوير محمد عز العرب، خريجة فنون مسرحية وأخت النجمة الجدعة الأصيلة وفاء عامر زوجة المنتج الكبير المحترم محمد فوزي، يعني متربية في الفن يمين وشمال ولحد أيتن وstop، ومصر كلها هاترد عليكي والحمد لله إني شوفت كلامك السفيه بعد الفطار، أنتي مين أصلا!».

رد أيتن عامر على ابنة سامي العدل

وسرعان ما تفاعلت الفنانة أيتن عامر مع منشور رشا العدل، وردت عليها في أحد التعليقات قائلة: «ربنا ما يحرمني منك».

معلومات عن ابنة سامي العدل

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن رشا سامي العدل.

- وُلدت داخل عائلة فنية فوالدها الفنان الراحل سامي العدل، ووالدتها الفنانة نادية شكري بطلة مسرحية «العيال كبرت».

- شغفت التمثيل منذ طفولتها، وشاركت في مسرحيتين هما «الأمير الصغير»، و«السيرك».

- ومن ثم شاركت في فيلم «دنيا الله» مع الفنان نور الشريف والفنانة معالي زايد، وإخراج الراحل حسن الإمام.

- شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية من بينها، «شباب على الهواء»، و«الصيف الماضي».

خلاف ريهام حجاج وأيتن عامر

وبالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسل «وكل ما نفترق»، أعلنت الفنانة أيتن عامر انسحابها من العمل، دون الكشف عن السبب الحقيقي خلف قرارها، لتهاجهمها الفنانة ريهام حجاج، وتوضح أن السبب خلف انسحاب الأولى هو مطالبتها بمشاهد زائدة ومقارنتها بها، وهي تجسد دور شقيقة بطل العمل.