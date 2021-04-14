بعد ذكرها في أولى حلقات الاختيار 2.. طريقة عمل اللصيمة السيناوية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يتابع الكثير من المشاهدين أولى حلقات مسلسل الاختيار 2 المشارك في السباق الدرامي في رمضان 2021، وخلال أحداث الحلقة، تم ذكر أكلة اللصيمة السيناوية، والتي تعد من الأطباق الأساسية الشهيرة، والتي تتميز بها محافظتي شمال وجنوب سيناء.

ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل وجبة اللصيمة السيناوية، بعد ذكرها في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار، وفق وصفة الشيف نجلاء الشرشابي على قناة CBC سفرة، كالتالي:

طريقة عمل «اللصيمة» السيناوية

- كيلو دقيق وكوب من زيت الزيتون.

- 3 فصوص ثوم، وعجر«ثمار البطيخ الصغيرة» ويمكن استخدام «الباذنجان» بديلًا عنها.

- طماطم، ثم نصنعها على العجينة، ويتمو شوى ثمار البطيخ أو الباذنجان.

- يتم طهي العجينة على النار على الطريقة السيناوية يطهى الطبق على الحجر.

- يتم تقشير الثمار المشوية، ويضاف إليها الثوم المطحون والفلفل (العرايشي الحار)، والطماطم.

- ثم تقطع العجينة (القرص) وتضاف إليها الطماطم المقطعة، ونخلط كل المكونات ثم يضاف زيت الزيتون.