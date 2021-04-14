الامارات | 16 مسلسلاً تروي حكايات مشوقة.. من الخليج حتى الشام

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مسلسلاً تروي حكايات مشوقة.. من الخليج حتى الشام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر قنواتها الثلاث «الشارقة»، و«الشرقية من كلباء»، و«الوسطى من الذيد»، ومن خلال أثير «إذاعة الشارقة»، تقدم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون 16 مسلسلاً جديداً، خلال شهر رمضان المبارك، وتجمع كوكبة من نجوم الدراما الخليجية والعربية، الذين يقدمون جرعة دراما متنوّعة تختصر حكايات إنسانية خليجية ومصرية وشامية.

ويعرض تلفزيون الشارقة في رمضان خمسة أعمال درامية، منها المسلسل الخليجي «مطر صيف» من بطولة الفنان سعد الفرج. وتدور أحداثه حول عائلة غانم التي تجر الحياة أفرادها إلى طريق الهاوية بعد فترة استقرار عائلي، يسعى خلالها الزوجان إلى تربية أبنائهم على صلة الرحم والخلق الحسن. ومن نجوم العمل الكويتية نور، والفنانون حسين المهدي، وأحمد مساعد، وحصة النبهان، ومشاري المجيبل.

أما مسلسل «الناموس» فتدور أحداثه في الأربعينات بالكويت، عندما يطلب التاجر راشد الماثر من الداية نعمة أن تولد زوجته، لكن فرحته لم تتم عندما تخبره أن زوجته ولدت طفلاً ميتاً. ثم نكتشف بعد حين أن الطفل حي يرزق، لكن الداية خطفته. وتتابع الحلقات كيف يمضي حياته في سن الشباب. ويمتد الزمن في القصة إلى حقبة السبعينات، ضمن قالب درامي في 30 حلقة لا تخلو من الأحداث المفاجئة.

يضم فريق عمل «الناموس» محمد أنور مؤلفاً، وعبدالله بوشهري في الإخراج والإنتاج، وفي التمثيل محمد أشكناني ومنى حسين وبثينة الرئيسي وحسين المهدى.

وبفريق تمثيل على رأسه النجمان جمال سليمان وسميحة أيوب، تعرض قناة الشارقة أيضاً مسلسل «الطاووس»، الذي يقدم من خلاله المخرج رؤوف عبدالعزيز دراما اجتماعية، تدور أحداثها حول محامي التعويضات ذي الدهاء والمكر «كمال السطول» ،الذي يتحرى في قضية تعدي مجموعة من الشباب على الفتاة أمنية، التي تعمل في خدمات النظافة خلال أحد الأفراح الكبرى بالساحل الشمالي في مصر، بعد أن قاموا بتصويرها أثناء ضربهم لها وتبادلوا الفيديو على سبيل المزاح والسخرية.

وتحضر الدراما السورية في رمضان على قناة الشارقة من خلال مسلسل «الكندوش»، من بطولة سلاف فواخرجي وأيمن زيدان. ويتخذ العمل من البيئة الشامية محوراً لأحداثه.

ومن جديد رمضان على قناة الشارقة يطل المسلسل الكرتوني «قنديل الحكايات» في موسمه الثاني الذي يستلهم سرد العرب في مختلف العصور حكايات لأبنائهم على ضوء القناديل. ويحكي العمل في إطار درامي مشوق قصصاً من التراث والحكمة العربيتين في عصور مختلفة.

«الشرقية من كلباء»

بينما تقدم قناة الشرقية من كلباء لمشاهديها في رمضان خمسة مسلسلات جديدة، أبرزها مسلسل «الروح والرية» الذي يدور في حقبة التسعينات، في إطار درامي يصور العلاقات الإنسانية بين الأبناء وآبائهم ومشكلات الأشقاء، ومنغصات العلاقات الزوجية والصعوبات التي تواجه أفراد العائلة. ويضم فريق المسلسل: عبدالله التركماني وهبة الدري وشيما علي وريم أرحمة وإيمان الحسيني ويعقوب عبدالله وفاطمة الحوسني وأسماء أخرى.

بينما يحكي مسلسل «أمينة حاف» قصة أمينة التي تبدأ حياتها عندما تكتشف أن زوجها القاسي يخبئ مبلغاً كبيراً من المال في منزلها ويحرمها هي وجميع أبنائها من أبسط حقوقهم. لكنها عندما تعرف بوجود أشخاص يطاردونه ويريدون قتله تقرر أن تخبئ المبلغ، ويبدأ صراعها على البقاء عندما تتلقى خبر وفاة زوجها وتتوالى الأحداث. والمسلسل بطولة إلهام الفضالة وطيف وعبدالله الطليحي وفي الشرقاوي. وتقدم «الشرقية من كلباء» أيضاً مسلسل «نبض مؤقت» من بطولة هيا عبدالسلام وميثم بدر وهنادي الكندري وشهاب جوهر. وتدور أحداثه حول شخصية طبيبة أمراض نساء وتوليد في أواخر الـ30 من عمرها، ورغم من نجاحها في عملها، فإنها حرمت من نعمة الأمومة ولم تنجب من زوجها المحب لها، وتدور بقية القصة حول كيفية تعويضها لزوجها مقابل حبه وتعلقه بها، رغم فشل محاولات الإنجاب.

أما حلقات مسلسل «وأنا أحبك بعد» فتدور حول ثلاثة محاور في قالب رومانسي خليجي، وهو من بطولة فهد عبدالمحسن، وحسين المهدي، وبثينة الرئيسي، وميس قمر. ويروي المسلسل الكرتوني «مشاعل النور» قصة مجموعة من أهم الشخصيات الـتي أسهمت فـي بناء الحضارة الإسلامية، وكيف ظهر تأثيرهم منذ سن الشباب.

«الوسطى من الذيد»

تعرض قناة الوسطى من الذيد في رمضان المسلسل الجديد «جلمود الصحاري»، الذي تدور أحداثه حول فتاة بدوية «صحاري» التي تتمتع بذكاء كبير، وتحصل على التعليم، ويقف إلى جانبها الدها شيخ القبيلة، أما «جلمود» فهو شاب من رجال الديرة يقع في حبها رغم الخلافات بين والده ووالدها. يجمع المسلسل في البطولة: جولييت عوّاد، علا مضاعين، محمد المجالي، منذر رياحنة، عبير عيسى، محمد العبادي، جميل عوّاد، ووسام البريحي. بينما يشارك في مسلسل «صقار» النجم رشيد عساف الذي يقوم بدور «صقار»، وقمر خلف في دور «غوايش» إلى جانب جمال العلي، ورنا الأبيض، وروعة ياسين، فاروق الجمعات. وتدور أحداث العمل في «مضارب» البادية وتعرض تفاصيل مجتمعها وبيئتها كأرضية للصراعات الدرامية المشوقة، بين الحب والغدر والثأر والمكر والدسائس والفروسية.

عبر الأثير

تبث إذاعة الشارقة في رمضان لمستمعيها ثلاثة مسلسلات جديدة، تواصل من خلالها امتاع الجمهور الذي اعتاد دراما رمضان عبر الأثير. ومن أبرز الأعمال مسلسل «خطار الهنا»، الذي يضم كوكبة من فناني الخليج، ليقدموا مجموعة من المواقف الاجتماعية، التي تؤكد أهمية الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة، لتكون علاقة الأسرة مبنية على الود والاحترام، الذي لا يتنافى مع الابتسامة والفرح والفكاهة في موضعها الصحيح، ويشارك في المسلسل: أحمد الجسمي، مروان عبدالله، خليل الرميثي، عادل الجوهر، وملاك الخالدي. كما يعود مسلسل «حليس» في رمضان على إذاعة الشارقة بجزئه الخامس، ويصور في دراما إذاعية مشوقة حكاية إنسان بسيط في أحلامه وطموحاته، يقدر الحياة الاجتماعية وينهض إلى مساعدة المحتاج، له وجهة نظر في المواقف الاجتماعية يبديها بكل احترام وروح مرحة. ويؤدي دور الشخصية الرئيسة الممثل الإماراتي القدير جابر نغموش، ويشاركه في التمثيل: ناجي خميس، وأحمد الأنصاري، وهدى الغانم.

• مسلسل «الناموس» تدور أحداثه في الأربعينات بالكويت.

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