الامارات | 5 نصائح مهمة لإفطار صحي في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح مهمة لإفطار صحي في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من محاولة البعض الالتزام بتناول إفطار صحي خلال شهر رمضان المبارك، فإن كثرة الأصناف على المائدة، وتنوّع الأطباق بين الشوربة والسلطات، ووجود أكثر من وجبة رئيسة، إلى جانب الحلويات، قد تجعل الهدف صعباً. وأكدت استشارية الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزاين»، لمى النائلي، أهمية الحفاظ على الطعام المتوازن، الذي يتمثل في حصول الجسم على كل متطلباته من السكريات والبروتين والكربوهيدرات، وفق الحصص المدروسة والاعتدال في الكميات التي يتم تناولها.

وتقدم لمى النائلي خمس نصائح أساسية لإفطار صحي يقي من زيادة الوزن مع نهاية الشهر الفضيل.

للإطلاع على الـ 5 نصائح، يرجى الضغط على هذا الرابط.