الامارات | نجوم غائبون عن شاشة رمضان.. «الزعيم» في المقدمة

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم غائبون عن شاشة رمضان.. «الزعيم» في المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم تزاحم كثيرين من نجوم الصف الأول ضمن المنافسة الرمضانية هذا العام بأعمال درامية ضخمة، إلا أن الموسم يشهد غياب العديد من الأسماء البارزة، التي تعود الجمهور وجودها على الشاشة خلال الشهر الفضيل.

وفضّل نجوم الانسحاب هذا العام لأسباب شخصية، ولضيق الوقت أو عدم وجود موضوعات مناسبة لهم، وبعضهم آثر البعد في ظل تفاقم الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

ومن أبرز الغائبين هذا العام عن الدراما الرمضانية «الزعيم» عادل إمام، الذي اعتاد الجمهور منذ سنوات وجوده بعمل درامي ضخم، وكان آخرها مسلسل «فلانتينو». ورغم العروض الكثيرة التي انهالت على «الزعيم»، إلا أنه فضل الابتعاد لعدم وجود فكرة جديدة تجذبه، وحاجته أيضاً للراحة والبعد عن خطر التعرّض لفيروس كورونا.

ويغيب أيضاً الفنان حسن الرداد، بعد مشاركات رمضانية متتالية خلال الأعوام الماضية، إذ تسببت وفاة والدته، ودخوله في نوبة حزن شديدة حتى الآن، في اعتذاره عن أكثر من عمل فني رمضاني، منها مسلسل «ضد الكسر» مع النجمة نيللي كريم.

واعتذر أيضاً الفنان الشاب كريم فهمي، الذي كان يطل كبطل منفرد أو نجم مشارك في مسلسل رمضاني، عن الوجود هذا العام، وفضل التركيز في السينما، إذ يحضر أكثر من مشروع، كما اعتذر هو الآخر عن المشاركة في بطولة مسلسل «ضد الكسر»، عقب اعتذار حسن الرداد.

شريك «البرنس»

بعد نجاح الفنان أحمد زاهر في دور فتحي البرنس، العام الماضي، من خلال مسلسل «البرنس» العام الماضي، توقّع البعض أن يؤدي إحدى البطولات المطلقة في دراما رمضان 2021، لكنه فضل الانسحاب لتحضيره أول بطولة سينمائية له من خلال فيلم «الفارس»، الذي يسارك فيه مع حسين فهمي وصلاح عبدالله ودارين حداد، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وكان آخر ظهور لأحمد زاهر هو مسلسل «لؤلؤ»، مع مي عمر ومحمد الشرنوبي وهيدي كرم، وعرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني وفضّل الفنان أحمد فهمي الاعتذار عن دراما رمضان هذا العام، بسبب عدم وجود فكرة مناسبة كوميدية أو سيناريو جيد، وفسّر البعض الموقف بإخفاق مسلسل «رجالة البيت»، وتعرضه لهجوم كبير جداً. وقرار الابتعاد نفسه عن الدراما هذا العام اتخذه الفنان الكوميدي أكرم حسني، الذي شارك أحمد فهمي في بطولة «رجالة البيت»، وتسبب فشل المسلسل في تصميم أكرم على عدم العودة للدراما إلا بعمل جيد، يعوض به إخفاق عمله الأخير.

أزمات

تتغيّب أيضاً للعام الثاني على التوالي الفنانة مي عزالدين عن المشاركة في الماراثون الرمضاني، إذ خرج مسلسلها «خيط حرير»، العام الماضي، من السباق الرمضاني بسبب أزمة كورونا، وعرض منذ أشهر على بعض المحطات المصرية، وكان آخر أعمالها الرمضانية هو مسلسل «البرنسيسة بيسة»، الذي لم يحظ بالنجاح المتوقع، وتعرّض لهجود نقدي وجماهيري كبير. ورغم تعوّد الجمهور في السنوات الأخيرة وجود النجمة ياسمين صبري ضمن الماراثون الرمضاني منذ مسلسلات «جبل الحلال» و«طريقي» «حكايتي» و«فرصة تانية»، إلا أنها قررت هذا العام الابتعاد عن الدراما التلفزيونية. وأكدت ياسمين أنها تحاول التواجد بشكل جديد ومختلف، ولم يعرض عليها عمل يحقق هذه الشروط، لذلك فضلت الاعتذار عن أكثر من عمل، وتردد أيضاً أنها فضّلت التفرغ بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، خصوصاً أنها السنة الأولى من الزواج. وكان مسلسل ياسمين الأخير «فرصة تانية» قد تعرّض لوابل من الهجوم النقدي والجماهيري، واتهمه كثيرون بضعف الفكرة والأداء والتنفيذ.

وبسبب الإرهاق الشديد من تصوير مسلسل «عروس بيروت» الجزء الثاني، إذ استمر أكثر من تسعة أشهر، قرر الفنان التونسي ظافر العابدين البعد عن المشاركة الرمضانية هذا العام، لرغبته الملحة في الحصول على راحة ووقت للإجازة يقضيه مع عائلته، وكانت آخر أعمال ظافر بالدراما المصرية الرمضانية مسلسل «ليالي أوجيني» مع أمينة خليل، وسبقه مسلسل «حلاوة الدنيا» مع هند صبري.

إذاعة فقط

من أبرز النجوم الذين سيتغيبون عن الدراما الرمضانية الفنان آسر ياسين، رغم النجاح الكبير الذي حققه بمسلسل بـ«100 وش» مع الفنانة نيللي كريم، رمضان الماضي، والمخرجة كاملة أبوذكري.

وفضّل آسر المشاركة مع نيللي كريم في مسلسل إذاعي فقط.

- رغم العروض الكثيرة التي انهالت على عادل إمام إلا أنه فضل الابتعاد لعدم وجود فكرة جديدة تجذبه.

- حسن الرداد بعد مشاركات متتالية خلال الأعوام الماضية، لن يطل على الشاشة الرمضانية في 2021.

- بعد نجاح أحمد زاهر في مسلسل «البرنس»، توقّع البعض أن يؤدي بطولة مطلقة في دراما رمضان، لكنه فضل الانسحاب لأجل فيلم «الفارس».

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