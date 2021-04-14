الامارات | حفل «ميت غالا» يعود على مرحلتين

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل «ميت غالا» يعود على مرحلتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف متروبوليتان في نيويورك، أول من أمس، أن حفل «ميت غالا» السنوي سينظم على مرحلتين، في 13 سبتمبر المقبل، ثم في الثاني من مايو 2022.

وسينظم الجزء الأول من الحفل الذي سيجمع بعض أبرز المشاهير في إطار موضوع مرتبط بالمعرض الخاص بالموضة في متحف متروبوليتان، بنسق «حميمي أكثر» مع التزام «القواعد الصحية» التي ستكون مطبقة في موعد الحدث في سبتمبر، قبل أن تعود إلى شكلها الاعتيادي في ربيع العام المقبل.

وفي العادة، يقام حفل «ميت غالا» في مطلع مايو، لكنه ألغي في 2020 بسبب جائحة «كوفيد-19».

ويُنظم الحدث تقليداً لتمويل مؤسسة «كاستم إنستيتيوت» التابعة لمتحف «متروبوليتان»، والمخصصة للموضة، مع ميزانية مستقلة عن المتحف.

وكانت الصحافية الشهيرة الناشطة في مجال الموضة آنا وينتور، العضو في مجلس إدارة «كاستم إنستيتيوت»، قد تسلمت إدارة الحدث منذ أواسط التسعينات، وأدخلت عليه تحولات كثيرة.

وبعدما كان مخصصاً للنخبة في نيويورك، انفتح الحفل السنوي الشهير على عالم الاستعراض، وبات يستضيف عارضات أزياء ونجوماً في التمثيل والغناء، وحتى في تلفزيون الواقع، على غرار الأخوات كارداشيان.

وجعلت وينتور، وهي رئيسة تحرير مجلة الموضة الشهيرة «فوغ»، من الحفل حدثاً بارزاً في أوساط المشاهير، يتناسب مع متطلبات عصر الشبكات الاجتماعية، وتعميم الموضة على فئات المجتمع المختلفة، لدرجة أنه بات ينافس «الأوسكار».

كذلك يشكل حفل «ميت غالا» في العادة انطلاق المعرض السنوي لمعهد «كاستم إنستيتيوت».

الحدث ألغي في 2020 بسبب جائحة «كوفيد-19».

الحفل يستضيف عارضات أزياء ونجوماً في التمثيل والغناء.

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