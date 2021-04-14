الامارات | بدء عطلة العام التايلاندي الجديد.. دون احتفالات

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عطلة العام التايلاندي الجديد.. دون احتفالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت أمس عطلة سونجكران التايلاندية للعام الجديد، ولكن دون احتفالات تشمل رش المياه، إذ حظرت في ظل الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء برايوت تشان اوشا، في خطاب متلفز، أمس: «نأمل أن تتبعوا قواعد وزارة الصحة التي لن تحميكم أنتم فقط، ولكن أيضاً أفراد أسركم والمجتمع». وبدت شوارع ومناطق بانكوك، مثل طريق خاوسان، الذي عادة ما يكون مزدحماً بمعارك رش المياه، خالية أمس، بسبب حظر التجمعات الكبيرة ورش المياه. وتأتي هذه القيود عقب تفشٍ جديد لفيروس كورونا، أدى إلى تسجيل حالات إصابة يومية جديدة تقترب من 1000 حالة.

وأعرب مسؤولون عن قلقهم من تفشٍ محتمل لحالات الإصابة خلال مهرجان سونجكران، إذ من المتوقع أن يتنقل كثيرون بين الأقاليم لزيارة الأصدقاء والعائلات خلال العطلة التي تستمر أسبوعاً.

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