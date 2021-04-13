بعد إطلالة إعلان شيريهان.. خبيرة تجميل توضح سر روتين إطالة الشعر: هيدي نفس النتيجة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعد دقائق قليلة من انتهاء أذان مغرب أول أيام رمضان 2021، أذاعت بعض القنوات الفضائية لإحدى شركات الاتصالات الكبرى إعلانها الذي تم إعداده مسبقا لشهر رمضان، إذ تفاجأ عدد كبير من المشاهدين بإطلالة الفنانة الكبيرة شيريهان لتكون هي بطلة الإعلان بعد غياب استمر لسنوات عديده عن شاشة التلفزيون، عقب حادث السير التي تعرضت له سابقا.

وبدأ الإعلان بلقطة تشويقية إذ ظهرت الفنانة شيريهان بضهرها أولا، ما جعل الكثير يتسائل في الثواني الأولى عن تلك الشخصية، وأظهرت تلك اللقطة شعر الفنانة شيريهان المنسدل على ملابسها، والذي تميز بكونه طويلا إذ وصل حتى نهاية ظهرها، ما جعل بعض الفتيات يتسائلن عن روتين شعرها.

ونرصد من خلال هذا التقرير الروتين الصحي للشعر والذي يمكن أن يعطي نفس النتيجة التي وصل إليها شعر الفنانة شيريهان، وفق خبيرة التجميل أمنية طاهر، كالتالي:

روتين إطالة الشعر بعد إطلالة إعلان شيريهان

قالت خبيرة التجميل أمنية طاهر، إن هناك الكثير من الخطوات التي يمكن تنفيذها لتساعد على إطالة الشعر، والتي من الممكن أن تعطي نفس النتيجة لطول شعر الفنانة شيريهان، ومن أهمها تجنب استخدام المواد الكيميائية، والحرص على استخدام زيوت الشعر والماسكات الطبيعية، وهناك عدد من الخطوات الأخرى التي يمكن تنفيذها والتي تتمثل في الآتي:

- تجنب استخدام صبغات الشعر الكيميائية، وتجنب استخدام السشوار والمكواة التي تؤثر على صحة الشعر.

- الحرص على تغذية الجسم وإمداده بالخضروات والفاكهة والبروتينات.

- الحرص على تناول كميات كبيرة من المياه لحماية الجسم وخصلات الشعر من الجفاف.

- الحرص على استخدام فرش الشعر والمشط الخشب، وتجنب استخدام المشط البلاستيك للحفاظ عليه من التساقط.

- استخدام الشامبوهات والزيوت الطبيعية وتجنب استخدام الكيميائية.

- استخدام منشفة شعر بها نسبة عالية من القطن، وتجنب استخدام تلك التي تحتوي على نسبة عالية من البوليستر.

- تجنب تمشيط الشعر في حالة إذا كان مبلولا، وانتظاره حتى ينشف ثم يتم تمشيطه.

- استخدام مجموعة تطويل الشعر والتي تحتوي على زيوت الجرجير وزيت الثوم وزيت البصل وزيت الخروع.

- استخدام مياه الأرز يساعد على إطالة الشعر ومعالجته حتى يتجنب التساقط.