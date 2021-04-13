لقطات نادرة من حياة شريهان بعد تصدرها المشهد: «حمد الله على سلامتك يا جميلة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت النجمة شريهان، الحديث على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب ظهورها في إعلان دعائي لصالح إحدى شركات الاتصالات وهي تؤدي إحدى الرقصات الاستعراضية، خاصة وأنه ظهورها الأول بالرقص الاستعراضي بعد سنوات طويلة من الغياب.

سعادة المتابعون بعودة شريهان من جديد

وسرعان ما لاقى ظهور الفنانة ترحيبا واسعا من قبل جمهورها ومجموعة من نشطاء السوشيال ميديا، فجاء من بين التعليقات، «شريهان أكبر دليل على إن الروح فعلا هي اللي بتدوم، بعد 56 سنة بتعمل إعلان بروح بنوتة عندها 20 سنة»، «حمد الله على سلامتك يا جميلة»، «طول عمرها هتفضل أيقونة الرقص الاستعراضي في مصر والوطن العربي»، «مفيش في جمالها».

شريهان تودع 2020 بوصلة رقص على «أنتِ أي كلام»

ويذكر أن النجمة شريهان، ودعت عام 2020، خلال تأديتها لوصلة رقص على نغمات أغنية «أنتِ أي كلام» للمطرب تميم يونس، حيث شاركت جمهورها خلال ديسمبر من العام الماضي، مجموعة من مقاطع الفيديو لها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهي مرتدية أزياء فضفاضة بيضاء، تميزت بأكمام طويلة شفافة ومنقوشة، مع تسريحة شعر انسيابية تبرز طول شعرها، ومكياج بسيط.

صور نادرة لـ شريهان

ويستعرض «هن» خلال هذا التقرير، مجموعة من اللقطات النادرة للفنانة في مراحل حياتها المختلفة.

وخلال الصور، تظهر «شريهان» خلال مرحلة طفولتها، وهي ترقص في إحدى المناسبات أمام كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم، فيما تظهر في صورة أخرى، أثناء حمل والدتها لها على يديها، وفي لقطة أخيرة وهي بصحبة شقيقها الموسيقار الراحل عمر خورشيد خلال فترة مراهقتها.

شريهان تتبرع بفستانها في مزاد علني لصالح الأعمال الخيرية

وخلال نوفمبر الماضي، تصدرت الفنانة تريند موقع البحث الشهير «جوجل»، وذلك عقب إعلانها تبرعها بأحد الفساتين الثمينة الخاصة بها، في مزاد خيري علني، أقامته إحدى الشركات الشهيرة، حيث أتى ذلك بالتعاون مع خمس مؤسسات خيرية لبنانية.

وكانت أقرت «شريهان» أن يذهب ثمن فستانها الثمين لصالح إعادة إعمار لبنان، وتقديم مساعدات للفئات الأكثر احتياجا، بعد حادث الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.