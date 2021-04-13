«الويكا» على مائدة «مي النوبية» في أول أيام رمضان: الأكلة المقربة لقلبي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ثقافة مصرية نوبية خالصة يتميز بها أهالي النوبة بعد أن نشأت على ضفاف نهر النيل من أقصى شمال السودان إلى أقصى جنوب مصر، وانعكس على تراثها الشعبي الكثير من التنوع الثقافي سواء في الملبس أو المسكن أو المأكل والمشرب، ولذلك فإن المطبخ النوبي غني بالأكلات خاصة في شهر رمضان.

بينما تُطبخ الأكلات النوبية في أسوان على يد الأمهات والجدات بروائح النوبة القديمة، يذهب الرجال عادة لصلاة المغرب بعد تناول الأبريه وبعض العصائر، ويتجمعون بعدها على مائدة تفوح منها روائح الأكل النوبي، خاصة الويكا التي استخدم فيها النوبدي أو المفراك، بعد أن أضفن لها حساء اللحم أو الدجاج أو الحمام وخبز الدوكة والكابد الذي خبزنه، فإن مي جاه الله النوبية المقيمة في القاهرة، لم تنسَ ما طبخته جدتها في النوبة القديمة.

الويكا على مائدة مي في أول إفطار في رمضان

تقول مي جاه الله التي اختارت الويكا ضمن مائدة أول يوم رمضان هذا العام: «الويكا موجودة في كل بيت من بيوت النوبة باختلافهم ماتوكية وفاديكا وعرب، بجانب أنها أكلة مقربة إلى قلبي و قلوب النوبيين والصعايدة، وهي موجودة في المطبخ الصعيدي، كما أنها لا تفارق المطبخ السوداني لكن الفارق أن أهل السودان يضعون لها صلصة».

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الكابد «خبز شديد الخصوصية»

وتضيف مي في تصريحات خاصة لـ«هن»: «أهل النوبة والسودان يقومون بفتها في العيش الكلفتي أو الكابد لكن الفرق في اللون، وأهل السودان يفضلون الصلصة ونحن نطبخها بيضاء، أما الصعايدة فيستخدمون المفراك لكنها تؤكل بالعيش الشمسي، أما في مطبخ النوبة نقوم بإعداد الكابد وهو العيش النوبي الذي يشبه إلى حد كبير الكريب، ويحضر الكلفتي أو الكابد بشكل يومي في رمضان في البيوت النوبية، وهو خبز شديد الخصوصية ولا يصنع إلى في بيت نوبي وتحرص السيدات النوبيات على إعداده في رمضان أو في الأيام العادية».

المشروبات النوبية

وتؤكد أن المائدة النوبية لا تخلو في أيام رمضان من مشروبات الأبريه والعرديب والكركدية والدوم والبلح بأنواعه، بجانب الكثير من أنواع الحلويات سواء كانت موجودة في النوبة القديمة أو حتى المصرية المتعارف عليها كالكنافة والبسبوسة والقطايف.