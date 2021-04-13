استشاري يحذر من الأماكن المغلقة لمريض الربو أثناء الصيام

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر مرض الربو من الأمراض المزمنة التي تندرج تحت إحدى المشكلات التنفسية الناتجة عن التهابات الشعب الهوائية والتي قد تصيب الجهاز التنفسي بشكل خاص، وتعطي للمريض الشعور المستمر بضيق التنفس، وهذا ما يؤثر كثيرا على صحة الصائم وقوة تحمله أثناء الصوم، فيدفع الكثير للجوء للطبيب لإيجاد حلول سهلة وبسيطة لتفادي أعراض الربو أثناء الصوم.

تقدم الدكتورة هبة أبو النجا، استشاري أمراض الصدر والجهاز التنفسي، في حديثها لـ«هن»، بعض النصائح التي يجب أن يتبعها مريض الربو لقضاء صيام آمن خلال شهر رمضان، دون الشعور بأعباء الصوم والانتهاء منه بصحة جيدة دون الشعور بمضاعفات.

بعض النصائح التي يجب على مريض الربو اتباعها لتجنب نوبات الربو أثناء الصوم

- الالتزام بتناول الأدوية المخصصة لمرض الربو من بخاخات وكبسولات قبل السحور.

- تناول قدر كافٍ من المياه بين الإفطار إلى السحور، لتجنب جفاف الأغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي أثناء الصيام.

- عدم الإفراط في تناول الوجبات الدسمة أو المشبعة بنسبة دهون عالية في السحور أو الإفطار لتأثيرها القوي على الجهاز التنفسي.

- الحرص الشديد على «التسليك» المستمر للأنف، لأنه الفلتر الطبيعي للهواء والأتربة.

- الابتعاد عن الروائح المهيجة لمرض الربو كالعطور ومعطرات الجو وما شابه ذلك.

- الابتعاد عن الأماكن المحملة بالغبار والأتربة.

- تجنب تناول الأطعمة المشتملة على نسبة أملاح عالية لمساعدة الرئة على القيام بوظائفها.

- تجنب تناول الأطعمة المشتملة على مواد حافظة لأن المواد الحافظة تزيد من حدوث أعراض الربو.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة المحتوية على الشطة والبهارات، لأنها تعرض للإصابة بالحساسية.

- تجنب تناول الأطعمة المهيجة لحالات الربو والمسببة للغازات والانتفاخات كتناول المشروبات الغازية والبقوليات والكرنب واللفت والقرنبيط.

- الإفطار على ثلاث حبات من التمر يساعد على تلطيف الغشاء المخاطي.

- الحرص على تناول المشروبات المحتوية على فيتامين «سي» و«أ» مثل البرتقال والليمون والجزر والبطاطا.

- تناول الأطعمة المشتملة على أوميجا 3 كالتونة وزيت الزيتون والسلمون والسبانخ.

- البعد عن التدخين.

- تجنب البقاء في الأماكن المغلقة غير جيدة التهوية.