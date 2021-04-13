بينها الأطعمة الدهنية والحلويات.. أخطاء شائعة خلال الإفطار في رمضان 2021

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يقع العديد من الاشخاص، في أخطاء عدة بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، الذي يهل علينا حاملا معه اليمن والخير والبركات، ويعتبر هذا الشهر مميزا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يُعدّ أحد أركان الإسلام، حيث يمتنع المسلمون في أيامه، عن الطعام و‌الشراب وأيضًا عن مجموعة من المحظورات التي تبطل الصوم من الفجر وحتى غروب الشمس.

وهناك أخطاء شائعة يقع بها البعض، خلال فترة الإفطار، بصفة خاصة، وسنقدمها لكم، وفقًا لموقع «سكاي نيوز».

أخطاء شائعة خلال فترة الإفطار

البدء بالأطعمة الدهنية

يعتبر بدء الإفطار بالأغذية الغنية بالدهون كالمقالي والأغذية الدسمة، من أهم الأخطاء الشائعة التي عليك تجنبها في رمضان، إذ يفضل البدء بالسكريات البسيطة التي يسهل هضمها كالتمر، فهو غني بالسكريات سريعة الامتصاص التي لا تحتاج إلى عمليات معقدة في تمثيلها، ما يؤدي إلى رفع سكر الدم بصورة معتدلة وسهلة.

شرب الماء البارد

يسبب شرب الماء البارد على معدة فارغة الكثير من المشاكل الهضمية وهو ما يحذر منه الأطباء بشدة، حيث يؤدي العطش الشديد أثناء الصيام وارتفاع درجة حرارة الطقس، يدفعان بعض الأشخاص إلى الإفطار على المياه المثلجة والمشروبات الباردة، مع العلم أن هذه العادة تحمل بعض الأضرار الخطيرة على صحة الإنسان.

تناول كمية كبيرة من الطعام

يعمد البعض بعد يوم من الجوع الشديد إلى تناول كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة وقت الإفطار، إلا أنه ينصح بتناول وجبات صغيرة على فترات، مثل: وجبة وقت الإفطار، ووجبة بعد صلاة التراويح، ووجبة السحور.

كثرة الحلويات

يشتهر شهر رمضان بالحلويات كالقطايف والكنافة والمخبوزات، والتي يؤدي الإفراط في تناولها إلى إلى تراكم الدهون وحدوث السمنة، ويخرج الشخص من الشهر الكريم بوزن زائد عن الحد ويلجأ لأطباء السمنة والنحافة والرجيم القاسي.

عدم ممارسة الرياضة

الكثيرون لا يجدون الوقت لممارسة الرياضة في رمضان نظرا لتكدس جدول أعمالهم خاصة خلال فترة المساء، وينصح الخبراء بممارسة القليل من الرياضة قبل الإفطار بساعة إذا أمكن أو بعده بساعتين على الأقل.