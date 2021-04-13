استضافه رامز جلال لمعرفة سبب خناقة الستات عليه.. تعرف على عدد زيجات أحمد سعد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أولى حلقات برنامج رامز جلال «رامز عقله طار» والذي يتم إذاعته على قناة mbc مصر خلال شهر رمضان 2021، استضاف رامز جلال الفنان أحمد سعد ليكون هو نجمه الأول الذي يفتتح به حلقات الموسم الجديد من البرنامج، إذ تعتمد فكرة البرنامج على استدراج النجم لإحدى المدن الترفيهية في إحدى الدول العربية، ثم يقوم لتنفيذ المقلب الخاص به.

وخلال المقدمة التي ألقاها رامز جلال قبل الإعلان عن النجم الذي يتم استضافته في الحلقه، أشار إلى أن سبب اختياره للفنان أحمد سعد ليكون ضيف هذه الحلقة هو محاولة معرفة سبب خناقة زوجاته السابقات عليه، ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل من خناقات زيجاته السابقة.

وسبق أن تزوج الفنان أحمد سعد 3 مرات سابقة، إذ أن الأولى كانت من السيدة لبنى وهي أم أبنائه والتي تزوجها عام 2007 وانفصل عنها عام 2011، بعد أن أعلن ارتباطه بالفنانة ريم البارودي.

قصة حب كبيرة جمعت بين الفنانة ريم البارودي وأحمد سعد استمرت لعدة سنوات، تكللت بالزواج، والذي استمر لمدة شهر واحد فقط، ثم أعلن كلا منهما الانفصال عن بعضهم البعض، ورغم قصة الحب التي جمعت بينهما لسنوات إلا أن زواجهما استمر لمدة شهر واحد فقط وانتهت قصتهما بالطلاق بعد أن كانت أكثر مايهتم له رواد السوشيال ميديا.

وعقب انفصاله عن الفنانة ريم البارودي، جمع أحد المسلسلات الرمضانية بين الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، إذ أنها كانت بطلة المسلسل الذي كان يؤدي أحمد سعد أغنية التتر الخاص به، وجمعتهما قصة حب تكللت بالزواج، لتستمر علاقتهما لمدة عامين، ثم تخللتها المشكلات والمشاجرات الزوجية كما أنها اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب، ما أدى إلى إصابتها بإصابة بالغة في الطحال حسب ما أعلنت في تصريحات إعلامية.

وبعد مرور عدة شهور على طلاقهم، أعلن الفنان أحمد سعد خطبته من فتاة تدعى علياء، وتصدر بعدها محرك البحث جوجل بعد أنباء انفصاله عن خطيبته علياء، ولم تمر عدة شهور على خطبتهما، إلا وانتشرت الشائعات حول انفصالهما بعد حذفه للصور الخاصة بهم، ولكن خرج سعد عن صمته لينفي خبر انفصاله عن خطيبته، معللا حذف الصور بأنه يريد أن يحفظ حياته الخاصة بعيدا عن الأنظار.