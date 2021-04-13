تعرف على فضل قراءة سورة البقرة مع بداية شهر رمضان 2021

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يأتي شهر رمضان الكريم الذي يطول انتظاره على مدار عام كامل محملا بالخيرات والأجواء الروحانية، ففيه تزداد العبادة بالصوم والصلاة وقراءة القرآن، ويحرص الكثيرون على ختام القرآن الكريم خلال شهر رمضان بسورة البقرة، إذ أنها تعد أكبر سور القرآن الكريم كما تحتوى على عدد من قصص الأنبياء.

وعن فضل قراءة سورة البقرة، يقول الشيخ رمضان عبد المعز، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» الذي يقوم بتقديمه على قناة DMC، إن الرسول أوصى بقراءة سورة البقرة لأنه أخذها بركة، مشيرا إلى أن قراءتها تجلب البركة وتكرارها يساعد على حل المشكلات والكروب سواء كانت في الحياة الشخصية أو العمل وغيرها من الأشياء الأخرى.

وأشار الشيخ عبد المعز إلى أن سورة البقرة لها فضل عظيم، فهي حل لجميع المشكلات، إذ أن أخذها بركة وتركها حسرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

سورة البقرة ذات مكانة كبيرة لشمولها أحكام الإسلام

ويحرص الأئمة في المساجد المساجد والجوامع على البدء بسورة البقرة عند صلاة التراويح، نظرا لكونها الأكبر في عدد الآيات، بالإضافة إلى أن ترتيبها الثاني في ترتيب المصحف بعد سورة الفاتحة، كما أنها لها بركة كبيرة ويظهر أثرها على حياة قارئها إذا داوم عليها بشكل يومي، لذلك ينصح الكثير من الشيوخ أن يكون هناك مداومة على قرائتها.

وتعد سورة البقرة من أكثر السور القرآنية التي تتميز بمكانتها الكبيرة عند المسلمين، إذ أنها تحتوى على عدد من الأحكام مثل الصيام والحج وتغيير القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام، وعدد كبير من قصص الأنبياء، مثل قصة بني اسرائيل وقصة بناء الكعبة المشرفة بالإضافة إلى قصة طالوت وجالوت.