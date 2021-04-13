بعيدا عن كورونا.. هذه الأعراض إذا شعرت بإحداها فاتجه إلى الطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور جمال

لقد اعتدنا تجاهل المشكلات الصحية البسيطة، وقلة قليلة منا في الواقع يزور الطبيب، ووفقًا للإحصاءات، فإن النساء أكثر اهتمامًا بصحتهن من الرجال .

ومن الضروري معرفة فيجب المرض في مرحلته الأولى كي يسهل علاجه، وفي التقرير نستعرض لكم مجموعة من الأعراض بعيدا عن أعراض فيروس كورونا، إذا شعرت بها فاتجه فورا إلى الطبيب، وذلك وفق ما أودر موقعا "brightside" و"helthline".

1- بالتعب بعد نزلة برد خفيفة وصعوبة التنفس:

يُعرف أن الأعراض الرئيسية للالتهاب الرئوي هي سعال طويل وحمى، فإذا كنت قد أصبت بنزلة برد مؤخرًا ولا تزال تواجه صعوبات في التنفس، أو شعرت بالتعب الشديد بعد يوم عمل، فقد يكون ذلك علامة على وجود التهاب رئوي خفي، يمكن أن تكون هناك أعراض أخرى أيضًا، مثل الصفير أثناء الزفير والاستنشاق والتهيج وشحوب البشرة، فيجب زيارة الطبيب في هذه الحالة.

2- تورم تحت جلدك أو في مكان من الجسم:

عادةً ما تشير التعليمات الخاصة بالفحص الذاتي أول بأول بحثًا عن علامات مخاطر الأورام إلى فحص والتحقق من وجود كتل في أماكن معينة مثل الثديين والإبطين.

ومع ذلك، يمكن أن يتضح أنها أورام حميدة أو (أنواع مختلفة من الفطريات أو الخراجات) غير الضارة نسبيًا ولكنها قد تكون أيضًا أعراضًا لأمراض أكثر خطورة فيجب عليك زيارته الطبيب وخاصة أمراض جلدية.

3- تساقط الشعر المفرط:

جهاز الغدد الصماء يؤثر على جميع العمليات التي تحدث في الجسم، لهذا السبب من المهم مراقبة حالتك الصحية للغدة الدرقية، ومن العلامات التي تدل على وجود خلل في هرموناتك تساقط الشعر المفاجئ أو تغير في بنيته.

خلايا الشعر هي الأسرع في أجسامنا تأثرا، وهذا هو السبب في أن التغيرات الهرمونية تؤثر عليها أولاً وتؤدي إلى إبطاء نمو الشعر، وتخفيفه، وضعفه، لذلك إذا كنت تعانين من التهيج والإرهاق وتغيرات الوزن وعدم انتظام الدورة الشهرية بالإضافة إلى تساقط الشعر إنها علامة على أنه يجب عليك زيارة أخصائي الغدد الصماء بدلاً من طبيب الأمراض الجلدية.

4- ضيق في التنفس:

عادة ما يعرف الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مرتبطة بالجهاز التنفسي أسباب ضيق التنفس لديهم.

ولكن ماذا تفعل عندما يبدأ ضيق التنفس فجأة وبدون أي سبب؟ يعرف الأطباء سببين منتشرين:

أولا ارتجاع المريء ومشاكل في القلب يحدث الارتجاع الحمضي عندما تدخل محتويات المعدة إلى المريء، ويحدث شعور الحموضة وعدم الراحة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون ضيق التنفس علامة على قصور القلب أيضًا، لذلك إذا كنت قد تعرضت لعدة نوبات من ضيق التنفس، فمن الأفضل الذهاب للطبيب.

5- الإصابة بذبحة صدرية:

إذا كنت أصبت بالذبحة الصدرية من قبل، وتصاب بالبرد طوال الوقت، وتشعر بألم في مفاصلك في الصباح، فعليك زيارة طبيب أمراض الروماتيزم وقد يساعد في اكتشاف مشكلة مبكراً وإيقافها في الوقت المناسب.

6- تغير لون الجلد بشكل ملحوظ:

يجب عليك زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من ألوان غير عادية في الجلد، من أولى أعراض الإصابة بمشاكل الكبد ظهور بقعة صفراء على الجلد وتصبغ بني في الإبط، يمكن أن يشير الاصفرار إلى تلف أنسجة الكبد أو قنواته، بينما يشير اللون المتغير للإبطين إلى زيادة الحديد.