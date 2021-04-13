اطلالة رمضانية شابة بنكهة مغربية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:42 مساءً - تعرض المصممة المغربية فاطمة صابر عددا من تصاميمها ، من خلال تشكيلة جلاليب مغربية لرمضان ، اختارت الوان الربيع والصيف ولوك شبابي، تقول لسيدتي نت اختيار الألوان اردته مبهجا خاصة مع الظرفية الحالية لزمن كورونا ، نحتاج الى الوان الامل والتفاؤل لأجل استقبال الشهر الكريم وحتى أيام العيد ، الحياة تستمر والاناقة تعكس هذه الاستمرارية رغم كل الظروف الصعبة.

من تصميم فاطمة صابر

وتعد فاطمة من المصممات التي تحافظ على اصالة الزي المغربي التقليدي مع قصات مبتكرة تلائم كل الاذواق خاصة الشابات التواقات لاسلوب خاص بهن يعز انتمائهن لثقافتهن العربي والإسلامية.وتعرف الجلابة المغربية اقبالا فريدا خاصة في رمضان وهي أيضا اللباس الرسمي للمغاربة التي توارثوها أبا عن ج تلبسها النساء بلمسة انثوية تعانق التراث وكذلك الرجال بزخارف تقليدية وقصات تناسب الاناقة الرجالية.

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من تصميم فاطمة صابر



وبالرغم من تضرر الحرفيين التقليديين من أزمة كورونا ، لازال الزي المغربي الأصيل يحظى بمكانته بل وثمة اتجاه نح الاقبال على كل محلي وإعادة اكتشاف غنى وتنوع الصناعة التقليدية.

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