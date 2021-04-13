خناقات وانسحاب وسوء تحدث.. أزمات نجمات الفن تتصدر المشهد أول أيام رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، وبالتزامن مع بدء عرض المسلسلات الدرامية، تصدرت مجموعة من الفنانات حديث مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لبعض المواقف التي تعرضن لها إما داخل أو خارج الإطار الدرامي.

خلاف ريهام حجاج وأيتن عامر

خلاف مفاجئ نشب بين كل من الفناناتين أيتن عامر وريهام حجاج، وذلك عقب انسحاب الأولى من مسلسل «وكل ما نفترق»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» دون الكشف عن السبب، وذلك إثر عرض الحلقة الأولى من العمل.

ومن ثم كشفت «أيتن»، أنها ملتزمة بتعاقدها وتصوير باقي مشاهدها في العمل، لأنها لا تحب أن تخلق أزمة لأحد، لكن تأتي الفنانة ريهام حجاج، وتكشف عن سبب اعتذار الأولى، والذي تمثل في مطالبة «أيتن» بمشاهد زائدة ومقارنتها بها، وهي تجسد دور شقيقة بطل العمل.

ريهام حجاج تعلن سبب انسحاب أيتن عامر من تصوير «وكل ما نفترق»

ومن جانبها، دونت ريهام حجاج عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «عشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي قدام البطلة طمعانة يبقي دورها أكبر من البطل»، ومن ثم أغلقت ريهام حجاج التعليقات على المنشور.

أيتن عامر ترد على تعليق ريهام حجاج

وسرعان ما علقت الفنانة أيتن عامر على الأمر من خلال حسابها بـ«فيسبوك»، حيث قالت: «بقى أنا بروح الأوردر متأخر؟ بقى أنا طلبت زيادة فى مساحة دورى؟ بقى أنا بفتعل المشاكل فى الاوردرات؟ أنا عندى إثباتات على كل اللى حصل بس احتراما للناس اللى اتكلمت معاهم انا مش هتكلم غير لما أخد موافقتهم الأول».

تكرار اسم «زينة» على تتر «كله بالحب»

ومن ناحيتها، تسببت الفنانة زينة في خلق أزمة كبيرة مع فريق عمل مسلسلها الدرامي «كله بالحب» تزامنا مع عرض أولى حلقاته، إذ تكرر اسمها على تتر المسلسل 4 مرات، اثنتين بمفردها، وآخرتين مع الفنان أحمد السعدني والفنانة صابرين، وهو ما رفضه عدد من أبطال المسلسل واعترضوا على ما حدث لكونه خارجا عن نص التعاقد الذي تم بينهم والشركة المنتجة للعمل، وبناء على الأمر قرر كل من «السعدني» والفنان مصطفى درويش الانسحاب من استكمال العمل، وشكو الفنانة والشركة المنتجة لنقابة المهن التمثيلية.

منى زكي تسيء التحدث بالإنجليزية في مسلسل لعبة نيوتن

وعلى عكس الواقع، أساءت الفنانة منى زكي التحدث باللغة الإنجليزية، بشكل ملحوظ خلال أولى حلقات مسلسل «لعبة نيوتن»، وهو على غير المعتاد من الفنانة التي عاشت سنوات عديدة في بريطانيا والولايات المتحدة والكويت بسبب عمل والدها لذلك تعلمت واكتسبت اللغة الإنجليزية بكل طلاقة.