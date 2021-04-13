كورونا اليوم: مفاجأة حول التفاعلات الجلدية بعد التطعيم.. وبشرى بشأن السلالة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد- 19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

مفاجأة بشأن التفاعلات الجلدية بعد التطعيم

ما هي خطورة التفاعلات الجلدية بعد التطعيم ضد كورونا؟.. هذا ما يكشفه موقع medicalxpress.

يمكن أن تحدث تفاعلات جلدية بعد التطعيم ضد كورونا، لكن ردود الفعل تكون خفيفة، وفقًا لدراسة نُشرت على الإنترنت في 7 أبريل في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

بشرى بشأن السلالة البريطانية

أظهرت دراسة حديثة أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا، التي اكتُشفت لأول مرة في بريطانيا قبل أشهر، لا تتسبب في أعراض أشد حدة لدى المرضى الذين يعالجون في المستشفيات، وفقا لموقع سكاي نيوز.

ورُصدت السلالة المعروفة باسم "بي.7.1.1" لأول مرة في بريطانيا أواخر العام الماضي، ثم انتشرت في عشرات الدول وأصبحت الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وحللت الدراسة التي نشرتها دورية "لانسيت" للأمراض المعدية، بيانات مجموعة تتألف من 496 مصابا بـ"كوفيد 19" دخلوا مستشفيات بريطانية في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، لتكشف أن السلالة الجديدة أقل خطورة من المتوقع.

حالة غريبة.. امرأة أصيبت بـ"كوفيد-19" وحصلت على اللقاح ثم التقطت العدوى مرة أخرى

قالت امرأة من ألاسكا إنها أثبتت إصابتها بـ "كوفيد-19" بعد أن طُعّمت بالكامل، وبعد أن أصيبت بالفعل بفيروس كورونا قبل أن تحصل على جرعة اللقاح.

وأوضحت كيم أكيرز، أنها صُدمت لإصابتها بأعراض "كوفيد-19" للمرة الثانية، بعد أسابيع فقط من تلقيها جرعة "جونسون آند جونسون" في أوائل مارس، حسبما أفادت صحيفة Anchorage Daily News.، ونقله موقع روسيا اليوم.