كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 07:34 مساءً - المياه الحرارية هي المياه المأخوذة من الينابيع الطبيعية، وتحتوي على معادن ثبت أنها تثري البشرة، فضلاً عن تمتعها بالعديد من الفوائد الجلدية مثل التأثيرات المهدئة والمضادة للالتهابات.



يُعرف النقع في حمامات المياه الحرارية بالعلاج بالمياه المعدنية، ويُعتقد أن فوائد العلاج بالمياه المعدنية تأتي جزئياً من تكوين الماء نفسه.



وفي العلاج بالمياه المعدنية؛ ثبت أن العديد من المعادن تخترق الجلد وتفيده، وتشمل المعادن القابلة للذوبان الأكثر شيوعاً الكالسيوم والبيكربونات والسيليكات ومركبات الحديد وأملاح الصوديوم والمغنيسيوم ومركبات الكبريت والمعادن، جنباً إلى جنب مع العناصر النزرة مثل السيلينيوم.



توجد فئات مختلفة من الحمامات الحرارية، بما في ذلك الكبريتات والبيكربونات والكلوريد والكبريتيد، ويلعب موقع الينابيع دوراً في فعالية المياه الحرارية؛ نظراً لأن كل مصدر له خصائصه الفيزيائية الفريدة والتركيب الكيميائي.



وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على فوائد المياه الحرارية للبشرة، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي:



فوائد المياه الحرارية للبشرة

فوائد المياه الحرارية



تتضمن بعض الفوائد الواعدة نسبياً للمياه الحرارية ما يلي:



- ترطيب الجلد: تشير بعض الأبحاث إلى أن استخدام الماء الحراري على الجلد يمكن أن يجعله يشعر بمزيد من النعومة والنضارة.



- علاج تلف الجلد بسبب الأشعة فوق البنفسجية: يبدو أن المعادن الموجودة في المياه الحرارية لها خصائص مضادة للأكسدة، وتشير بعض الدراسات إلى أنها تساعد في تحييد الجذور الحرة، وربما تقلل من خطر حروق الشمس.



- تقليل الالتهاب: ثبت أن المياه الحرارية تعمل على تهدئة التهيج الناتج عن علاجات الجلد القاسية مثل الريتينويد وتقليل التهاب الجلد في الأكزيما.



- موازنة الميكروبيوم: تشير دراسة أجريت عام 2018 إلى أن المياه الحرارية تساعد في موازنة الميكروبيوم (أو مستويات البكتيريا الصحية وغير الصحية التي تعيش بشكل طبيعي في الجلد) وتقليل الالتهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية مثل الصدفية والأكزيما.

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الفوائد الصحية للحمامات الحرارية

فوائد المياه الحرارية للبشرة



هناك العديد من الفوائد الصحية للحمامات الحرارية، إذ تم استخدامها تاريخياً لتخفيف أعراض حالات مثل:



- التهاب المفصل الروماتويدي.

- التهابات العمود الفقري.

- التهاب الفقرات التصلبي.

- الصدفية.



وأشارت الأبحاث إلى أن الاستحمام في المياه المعدنية الساخنة يؤثر على جهاز المناعة والهرمونات في الجسم، حيث تعمل كمضادة للالتهابات وتسكين الألم ومضادات الأكسدة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.



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