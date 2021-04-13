كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 07:34 مساءً - تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية خاصّة بها مقارنة بغيرها من البشرات؛ نتيجة إفرازات الزيوت الزائدة، التي تؤدي الى لمعانها بشكل مُفرط. عدا عن تُعرضها بشكل أكبر لظهور حب الشباب والبثور وغيرها من المشكلات التي تؤثّر سلباً على جمال المرأة. ولحسن الحظ، هناك بعض الماسكات الطبيعية تُساعدك في التخلّص من اللمعان غير المرغوب به، ومنح بشرتك النضارة، وبالتالي استعادة توهجّها وإشراقها.



ماسك الطماطم والسكر السحري للبشرة الدهنية

ماسك الطماطم والسكر السحري للعناية بالبشرة الدهنية

إليك، الخليج 365 طرق العناية بالبشرة الدهنية، بعيداً عن العلاجات التجميلية المُكلفة، من خلال تطبيق ماسك الطماطم والسكر للحفاظ على بشرة نضرة خالية من الشوائب:



ماسك الطماطم والسكر

يُفيد ماسك الطماطم والسكر في الحدّ من إفراز الزيوت في البشرة

يُشكل السكر والطماطم مزيجًا مثاليًا للبشرة الدهنية، وربما يكون أسهل منتج منزلي للعناية بالبشرة مصنوع يدويًا على الإطلاق، ويجعل أيضَا مزيج السكر والطماطم مقشرًا فعالًا للغاية لتقشير الوجه، ويُساعد الطماطم في تلطيف البشرة، ويعمل السكر كعنصر مقشر رئيسي، حيث يزيل خلايا الجلد الميتة ويجدد خلايا جديدة.

المُكوِّنات

حبة طماطم متوسطة أو كبيرة.

1-3 ملاعق كبيرة سكر.

طريقة التطبيق والإستخدام:

نظّفي بشرتك مسبقًا وأزيلي كل المكياج.

ارتدي ربطة رأس للحفاظ على الوجه خاليًا من الشعر.

بلّلي بشرة وجهك.

قطّعي الجزء العلوي من الطماطم.

ضعي السكر على الطبق، ومديه قليلاً بظهر الملعقة.

اغمسي قطعة الطماطم في السكر، وابدئي على الجبهة وافركي بلطف بحركة دائرية صغيرة، ومن ثم للأسفل حول منطقة العين الخارجية (مع تجنب الجفون وتحت منطقة العين)، ومن بعدها على الوجه والأنف والفم والذقن والرقبة.

استرخي لمدة 10 دقائق واشطفي وجهك بالماء الفاتر.

ربتي على بشرتك لتجفيفها وضعي المرطب.

من خلال استخدام هذا الماسك في العناية الأسبوعية بالبشرة، لن تبدئي فقط في الشعور بالفوائد على بشرتك، ولكن سترين النتائج أيضًا.

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ماسك الطماطم والحليب

ماسك الطماطم والحليب للحفاظ على نضارة البشرة الدهنية

يُعد هذا الماسك مفيد جدًا للبشرة الدهنية، وجعلها متوهجة ونضرة، ويُعتبر مثالي لمن لديهن مسام واسعة.

المُكوِّنات:

ثمرة طماطم صغيرة.

ملعقتان كبيرتان حليب خام.

طريقة التطبيق والإستخدام:

اقطعي الطماطم إلى نصفين، وضعي الحليب في وعاء، واغمسي نصف ثمرة الطماطم في الحليب، ثم افركي بها وجهك، حتى يجف، كرري الماسك مرة أخرى، باستخدام النصف الثاني لثمرة الطماطم، واشطفي وجهك بالماء الفاتر، ثم رطبيه.



ماسك الطماطم والنشا

ماسك الطماطم والنشا فعّال في تبييض البشرة، وترطيبها

يُساعد هذا الماسك على تفتيح البشرة وتبييض الوجه، خاصة وأنَّ النشا تحتوي على مواد فعالة في التفتيح كذلك الطماطم تساعد على ترطيب البشرة ومنحها النضارة .

المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق شوفان.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التطبيق والإستخدام:

امزجي المُكوِّنات جيدًا في وعاء، وقلبيها حتى يذوب بياض البيض، وضعي الخليط على وجهك، وافركيه في حركات دائرية، وتجنبي منطقة العينين، واتركيه لمدة 10-12 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

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ماسك الطماطم للبشرة الدهنية

الطماطم وفوائدها الجمالية

تمتاز الطماطم بخصائص تبريد تعمل على تهدئة حروق الشمس وتحتوي أيضًا على خصائص قابضة تعمل على شد المسام الكبيرة، وأحماض طبيعية تساعد في تنظيم البشرة الدهنية.

تعمل على إزالة حب الشباب وتنظيف المسام بعمق وشد البشرة.

تحتوي الطماطم على جزيئات صغيرة، وعند وضعها على الوجه، يتم امتصاص الجزيئات بسهولة عبر الجلد.

تُساعد في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول الجبهة والعينين والفم، والتي تبدأ في الظهور في الثلاثينيات من العمر أو قبل ذلك في بعض الحالات.

أهم خطوة هي بعد الماسك الطماطم هو ترطيب البشرة وتغذية الخلايا التي تم تجديدها حديثًا، مما يمنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا.

تعمل على تفتيح البشرة وحمايتها من التلف، ومكافحة الشيخوخة، وازالة الخطوط الدقيقة، والتجاعيد، والبقع والتصبغات.

تُساهم في تحسين إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد، ما يجعله مرنًا وثابتًا.

تقي البشرة من البكتيريا والفطريات، ويُساعد على موازنة الزيت الطبيعي الذي ينتجه الجلد.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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