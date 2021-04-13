ملابس محجبات للجسم الكيرفي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 07:34 مساءً - الجسم الكيرفي يُشبه كثيراً شكل جسم الساعة الرملية، وهو ذلك المظهر الذي تسعى إليه الكثيرات من الفتيات، وهو ما يتحقق بشكل أكبر مع صغر حجم الخصر وزيادة حجم الجزء السفلي للجسم عن الجزء العلوي، وتعبير الكيرفي اتجه مؤخراً للإشارة إلى السيدات الممتلئات بشكل أكبر، ليصبح التعبير مضاداً للنحافة ومرادفاً للامتلاء، فإن كنتِ صاحبة هذا الجسم فتعرفي فيما يلي على أبرز صيحات الأزياء المناسبة لك.



الملابس المخططة بالطول

الملابس المخططة بالطول من الاء نوبل- الصورة من حسابها على الانستغرام





بالتأكيد تستطيعين ارتداء الملابس المخططة، ولكن احرصي على أن تكون الخطوط بالطول وليس بالعرض؛ لأنها تُظهرك أعرض من الطبيعي، وذلك باتباع أسلوب مدونة الموضة المصرية، آلاء نوبل، التي أطلت بقميص طويل مخطط باللون الأزرق والأبيض مع حزام ناعم للخصر، وأكملت اللوك ببنطلون واسع باللون الكحلي مع اكسسوارات اللونين الأبيض والأحمر.

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الفساتين المطبعة مع حزام الخصر

المدونة المصرية ايمان ممدوح -الصورة من حسابها على الانستغرام



على عكس ما هو شائع أن الملابس الفضفاضة هي الأنسب لصاحبات الجسم الكيرفي، فإن الملابس التي تكون على قياسك هي الاختيار المناسب لتُظهر جسمك كما هو وليس أكبر مما يبدو، لذا ابتعدي عن اختيار القطع الـ Oversize، وحاولي تنسيق القطع التي تُناسب قياسك، ويمكنك ذلك باستيحاء فستان محتشم باللون البيج ومطبع باللون البني، ولكن حاولي الابتعاد عن النقوشات الكبيرة، واختاري القطع ذات النقوشات البسيطة بأسلوب صغير وناعم، ويمكنك ارتداؤها مع حزام محدِّد للخصر، ونذكِّرك بأن الأحزمة من الاكسسوارات التي ستُغيِّر إطلالتك بشكل كامل؛ حيث تُبرز منطقة الخصر لديكِ وتظهرين بشكل أكثر نحافة.

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نصائح لصاحبات الجسم الكيرفي لاختيار الملابس المناسبة

البلوغر المصرية مريم سيف -الصورة من حسابها على الانستغرام





على الرغم من اهتمام صيحات الموضة والعلامات التجارية العالمية بالجسم الكيرفي وإنتاج ملابس خاصة به؛ فإننا ما زلنا في العالم العربي نواجه المشكلة الأزلية نفسها بأن الجسم الكيرفي لا يتناسب مع بعض الأزياء، وبالفعل تعتمد بعض الفتيات ذوات الجسم الكيرفي على ارتداء الملابس الفضفاضة أو حتى الألوان الغامقة لإخفاء شكل أجسامهن، ولكن يمكنك -عزيزتي- مواكبة الموضة المفضلة لك باتباع النصائح التالية مع التنسيقات السابقة، فلمظهر بسيط وأنيق اتَّجهي للبنطلونات عالية الخصر لإخفاء ترهلات البطن، خاصةً الجينز، واختاري البنطلونات المستقيمة من أسفل أو الضيقة من أعلى والواسعة من الأسفل، ولا تنسي أن الكعب العالي سيزيد من أناقتك بشكل كبير؛ حيث يمنح الجسم مظهراً مشدوداً ومتناسقاً أثناء المشي، وعن الحقائب فاعتمدي كبيرة الحجم؛ لتُساعدك في إخفاء بعض الأجزاء المُمتلئة لديكِ.

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