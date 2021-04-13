قفاطين مغربية عصرية بألوان الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 07:34 مساءً - تعتمد دور الأزياء العالمية في جزء كبير من عروض أزيائها على التصاميم المحتشمة، لا سيما القفاطين المغربية، حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ منها، وذلك لتلبية كل أذواق النساء العربيات، واليوم نلهمك من إطلالات النجمات المغربيات عدة تصاميم للقفاطين المغربية بألوان الربيع؛ لتعتمديها في إطلالاتك القادمة خلال هذا الموسم.



ابتسام تسكت بالقفاطين الزرقاء

القفطان الازرق من ابتسام تسكت -الصورة من حسابها على الانستغرام





اعتمدت المغنية المغربية، ابتسام تسكت، على القفاطين الزرقاء لتواكب موضة ربيع 2021، ومنها تأنقت بقفطان باللون الأزرق النيلي مصمم بأكمام قصيرة وواسعة بطيات ناعمة، وطُرِّز بالذهبي على كامل التصميم من المنتصف، وللإطلالة الثانية نسقت قفطاناً بدرجة الأزرق الفيروزي مزيناً بتطريزات برونزية وفصوص لامعة على كامل التصميم وأطراف الأكمام، مع قلادة من اللؤلؤ مزينة بحجر فيروزي في المنتصف، مع أقراط برونزية ضخمة مزينة بفصوص برونزية.

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جيهان كيداري بالقفطان البنفسجي

جيهان كيداري بالقفطان البنفسجي -الصورة من حسابها على الانستغرام



في إطلالة مميزة مواكبة لموضة ألوان الربيع، اختارت المذيعة المغربية، جيهان كيداري، قفطاناً بنفسجياً واسعاً مطرزاً بالزهور الذهبية على كامل التصميم، مع حزام ذهبي عريض للخصر مَنَحَهَا لمسة أنيقة ولافتة للأنظار.

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قفاطين مطبعة من ليلى الحديوي

القفطان المطبع من ليلى الحديوي -الصورة من حسابها على الانستغرام





اعتمدت الموديل المغربية والإعلامية، ليلى الحديوي، على تصاميم القفاطين المطبعة لتواكب بها موضة الربيع؛ حيث أطلت بقفطان رمادي ناعم مزين بوشاح زهري مطبع ومطرز باللونين الزهري والفضي مع حزام ناعم للخصر بدوائر متصلة، وظهرت بقفطان مصمم باللون الأزرق المزين بالدانتيل البرونزي مع معطف طويل أزرق مصمم بأكمام ذي طبقات متعددة، وأكملت مظهرها باكسسوارات ذهبية اللون.

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قفاطين اللون الفوشيا من خولة بن عمران

قفطان فوشيا من خولة بنعمران -الصورة من حسابها على الانستغرام





فضلت المغنية المغربية، خولة بن عمران، اعتماد إطلالة أنثوية أنيقة تليق بمظهرها في الربيع، فارتدَتْ قفطاناً فوشيا مطرزاً بالذهبي في الجزء العلوي للتصميم مع خطوط طولية في الأسفل مزينة بفصوص ملونة، وأكملت اللوك باكسسوارات ذهبية مزينة بفصوص ملونة، فيما تألقت بقفطان فوشيا مطرز بالأخضر الفسفوري بأسلوب الخطوط الناعمة الطولية مع الفصوص اللامعة وحزام الخصر الذهبي.

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قفطان بلَون الباستيل من مريم باكوش

قفطان بلون الباستيل من مريم باكوش -الصورة من الانستغرام





لإطلالة يومية أنيقة، تزينت الممثلة المغربية، مريم باكوش، بقفطان بدرجة الباستيل المواكب لمظهر الربيع صُمِّمَ باللون البنفسجي المطرز بالزهور الفضية في الجزء العلوي للتصميم مع الأكمام الشفافة، واعتمدت اكسسوارات للشعر باللون الذهبي.

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