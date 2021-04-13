رمضان 2021.. نصائح لمرضى الضغط والسكر وكبار السن عند الصيام

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبدأ صيام شهر رمضان 2021 غدا الثلاثاء الموافق 13 إبريل، إذ ينتظر الكثيرين هذا الشهر الكريم حتى يقوموا بتكثيف أداء الفرائض مثل الصلاة والصوم وقراءة القرآن والتعبد بصورة أكبر من المعتادة، وبالرغم من ذلك، يعاني الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض الشيخوخة من عدد من المشكلات الصحية خلال ساعات الصيام.

ونرصد خلال هذا التقرير عدد من النصائح التي يجب أن بقوم باتباعها كبار السن ومرضى الضغط والسكر خلال ساعات الصيام، وفق حديث دكتور أمراض الباطنة عبد الرحمن محمد لـ«هن»، كالتالي:

- من الضروري أن يتم مراعاة معرفة الأغذية المفضلة وغير المفضلة لمرضى الضغط والسكر وكبار السن، ومحاولة تحقيق رغباتهم بما لا يضر بصحتهم عند إعداد قائمة الغذاء الخاصة بهم.

- عند تقديم الأغذية المحمرة والحلويات الدسمة والأغذية كثيرة التوابل، يجب أن يتم مراعاة تقليل الكميات المقدمة لمرضى السكر والضغط المنخفض، على ألا تزيد كميتها عن مقدرة الشخص وكفاءة جهازه الهضمي.

- من الضروري أن يتم مراعاة طريقة الإعداد والطهي بحيث تتناسب مع قدرة الشخص وخصوصا كبار السن على المضغ، حتى لو أدى الأمر إلى فرمها أو هرسها.

- يجب أن يتم مراعاة زيادة عدد الوجبات بين الإفطار والسحور في حالة شعور المسن بضعف الشهية.

- من الضروري أن يهتم مريض السكر أو الضغط بوجبات الإفطار من حيث الكم والكيف والتنويع.

- يجب أن يحرص مرضى الضغط والسكر وكبار السن على التقليل من المنبهات خاصة إذا كانت تسبب المتاعب.

- من الضروري أن يحرص مرضى الضغط والسكر على تناول كمية كبيرة من السوائل.