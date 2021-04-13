حكم تزين المرأة لزوجها في نهار رمضان (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الصيام يكون عن الطعام، والشراب، والتزين، والعلاقة الزوجية، وحددت دار الإفتاء المصرية عددا من الضوابط في تعامل الرجل وزوجته في نهار رمضان، ويحرم على المرأة التبرج، إلا مع زوجها في البيت، فما حكم التزين في نهار رمضان؟

حكم تزين المرأة في نهار رمضان لزوجها

تقدم نور عبدالفضيل، من مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية، الرد على بعض الأسئلة، والفتاوى وذلك عبر «فيديو هن»، وقد أوضحكت حكم وضع المرأة للزينة، أو المكياج أو التجمل، لزوجها في نهار رمضان.

وقالت نور، إن الأصل في زينة المرأة، أو الزينة عامة هي الإباحة، أي يجب على المرأة التجمل والتزين لزوجها، بل وتؤجر على ذلك.

وأضافت أن زينة المرأة في رمضان جائزة ومباحة، ولكن عليها ألا تبالغ في الزينة حتى لا يكون هذا ذريعة لإفساد صيام زوجها.

وينبغي على المرأة أن تتحلى في هذا الشهر الكريم بالدعاء والعبادة، وأن تترك الزينة إلى ما بعد آذان المغرب، وفقا لـ«نور».