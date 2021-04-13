«هند» تدخل عالم الهاند ميد من «لعبة نيوتن»: «بكيت في حضن منى زكي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع الساعات الأولى لبدء السباق الرمضاني لعام 2021، احتل مسلسل« لعبة نيوتن»، مكانه بين محبي الدراما، إذ لقيت الحلقة الأولى إعجاب الجماهير فجاءت الأحداث تشويقية ومثيرة إلى حد كبير، وأعطت انطباعا خاصا عن علاقة الزوجين «هنا» والتي تلعب دورها الفنانة منى زكي، وحازم الذي يقوم بدوره الفنان محمد ممدوح «حازم».

صممت الإكسسوارات الخاصة بالمسلسل التي لفتت الانتباه منذ الوهلة الأولى، خلال أحداث الحلقة وأثناء التتر، مصممة الإكسسوارات والمشغولات اليدوية هند علي، 30 عامًا، وصاحبة براند يحمل اسمها، ويحمل شعار «دع قطعتك تتحدث عنك»، والتي روت كواليس مشاركتها في العمل الذي لاقى صدى كبير، خلال حديثها لـ«الوطن».

«اترشحت للعمل من خلال فريق عمل إعلان فيتراك، شاركت فيه من شهر»، بهذة العبارة بدأت الفتاة الثلاثينية سرد كواليس مشاركتها في مسلسل« لعبة نيوتن»، قائلةً: «سعيت كتير علشان يوصل البراند للجميع، وبالفعل جاتلي فرصة المشاركة في الإعلان، وصممت الإكسسوارات الخاصة بالموديل وبكل الكاست وبخاصة البنات، وكان من ضمنهم ريم رأفت، ملكة جمال مصر لعام 2019».

هند: دربت عائشة بن أحمد على الهاند ميد.. شخصية متعاونة

وتابعت الفتاة الثلاثينية: «جاءت مشاركتي في المسلسل عقب الإعلان، إذ قمت بعمل تصميمات المشغولات اليدوية خلال العمل، وتولي مهام تريب الفنانة عائشة بن أحمد، إذ تعمل خلال المسلسل في الهاند ميد، كنت بعلمها وبوريها إزاي تشتغله، والطريقة الخاصة بالشغل اليدوي، الحقيقة هي شخصية متعاونة جدًا وجميلة».

المزيد من الدعم تلقته هند علي، من فريق العمل بأكمله: «المخرج تامر محسن قمة في الذوق والأخلاق وبيدعمني، والفنان محمد ممدوح (تايسون)، إنسان متعاون وبسيط أوي كان تعاملي معاه مش كبير، وكان المطلوب مني أصممله سلسلة بسيطة وبها حجر يجذب الانتباه وغير ملفت بشكل كبير، وكان عبارة عن موف غامق».

شاءت الظروف أن تقابل المصممة فنانتها المفضلة التي ظلت تتابع حياتها وروتينها اليومي لسنوات، وهي الفنانة منى زكي، وعن علاقتها بها، قالت هند:« كنت شغالة على ديزاين للفنانة لشخصيتها بعيدًا عن العمل، كانت حلم اشتغلته من سنتين ونصف وكملته وبدأت اتابعها في حياتها الشخصية وملابسها وروتينها».

موقفا إنساني لمنى زكي: عيطت في حضنها

وتابعت مصممة الإكسسوارات في سرد الموقف الإنساني الذي جمعها بالفنانة منى زكي، قائلةً: «يشاء القدر كنت مديالهم سلاسل نظارة داخل المسلسل لشخصية قاضية، وقولت أسلم لمنى الهدية وقالتلي ايه الحاجات الحلوة دي، وعيطت وخدتني في حضنها نستني أي تعب وقتها، واتصورنا سوا وحطت الصور استوري على إنستجرام، هي إنسانة قبل ما تكون فنانة».