نور عمرو دياب تثير إعجاب متابعيها بإطلالة كاجوال.. ودينا الشربيني تتفاعل معها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

صور جديدة شاركت بها نور عمرو دياب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت من خلالها بإطلالة «كاجوال» نالت إعجابهم.

وظهرت «نور» في الصور بإطلالة «كاجوال»، إذ بدت مرتدية بلوزة باللون البني وبنطلون جينز، وتفاعل معها متابعوها في إبداء إعجابهم والتعليقات، وكانت الفنانة دينا الشربيني، تفاعلت مع الصور بالإعجاب بها.

وكانت من ضمن التعليقات التي تلقتها «نور» على صورها: «أنتي أحلى عيون» «كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي» «رمضان كريم عليكي يارب» «جميلة».

مرات تفاعلت فيها نور مع دينا الشربيني

ورغم انفصال الفنانة دينا الشربيني والفنان عمرو دياب، إلا أن التفاعل بين «دينا» و«نور» ابنة الهضبة، مازال مستمرًا، وفي وقت سابق، شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو من الحملة الدعائية لإحدى شركات الاتصالات، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات، لكن كان أبرزها تفاعل نور ابنة الفنان عمرو دياب.

وعلقت «نور» للفنانة دينا الشربيني بوضع «إيموشن» معجب بها، وتفاعل المتابعون في الرد عليها: «فرحيني وقولي إن بابا لسة معها؟» و«هما رجعوا لبعض مش كدا».

وكانت نور أكدت حبها لدينا الشربيني، عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتلقت «نور» سؤالًا «هل تحبي دينا الشربيني»، لترد باللغة الإنجليزية: «بالطبع أحبها بشدة، هي طيبة وجميلة ورائعة»، وجاء ذلك أيضًا عقب انفصال الثنائي عاطفيًا.

نور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية «نور العين».