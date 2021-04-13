منى فاروق بالحجاب والعباءة في أول يوم رمضان (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على طريقتها الخاصة، هنأت الفنانة منى فاروق، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، متابعيها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم لعام 2021.

وظهرت الفنانة خلال مقطع فيديو قصير، لا تتعدى مدته ثوانِ، بإطلالة محتشمة، مرتديةً عباءة فضفاضة ذات ألوان متداخلة، وبحجاب باللون الأسود، وظهرت وهي تستعرض إطلالتها، خلال تواجدها في أحد الأماكن، وفي الخلفية أغنية رمضان كريم، للفنان حكيم.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على مقطع الفيديو التي شاركتها، قائلةً: «كل سنة وأنتوا طيبين وبخير، أول يوم رمضان».

لقي مقطع الفيديو وإطلالة الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصد آلاف من تسجبلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها، «كل سنة وانتي طيبة يا منى وربنا يتقبل منك و يهدي اللي شايفين إن مفيش هداية إلا ليهم، ربنا يثبتك على الحجاب، كل سنة وإنتي طيبة، ربنا يهيديكي لقربك وطاعته، شكلك حلو في الحجاب، قمر قمر أوي بجد، شكلك كيوت أوي».

أزمة منى فاروق وتعرضها للتحرش والتنمر

مقطع فيديو قصير، لا يتعدى مدته دقائق، شاركته الفنانة منى فاروق، خلال تواجدها في مدينة دهب، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تتحدث خلاله عن واقعة تعرضت لها من قبل أحد المتابعين.

وقالت الفنانة خلال مقطع الفيديو: «أنا منى فاروق الممثلة، تعرضت اليوم للتنمر أثناء تواجدى في دهب بشخص صورني دون علمي، كنت لابسة مايوه وكاش مايوه، وارد إن جسمي يبان، وأنا جنب البحر، وقاعدة في مطعم، لقيته قاعد بياكل وبيصورني، ليه الأمراض النفسية، هيطلع واحد يقول علشان إنتي مريتي بحاجة معينة، أو كنتي تعبانة في فترة معينة، ده يدي الحق يصورني فيديوهات وصور عادية، أنا نفسيًا اتضريت، خدت منه التليفون ومسحتهم».