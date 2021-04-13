آمال ماهر تعلن خطبتها لرجل أعمال مصري في بث مباشر (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تعد تنتقل الأخبار عبر صفحات الجرائد كما في السابق، فقد حاليا يحرص الفنانون على نشر ومشاركة جمهورهم مباشرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ذهبت إليه الفنانة آمال ماهر، حيث فاجأت جمهورها ومتابعيها بإعلان نبأ خطبتها رسميا، وذلك عبر بث مباشر نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقالت «آمال» في البث الذي نشرته، إنها لن تنكر ارتباطها، بل أظهرت «الدبلة» للشاشة، مؤكدة إنها خطبت بالفعل، لرجل أعمال مصري، من خارج الوسط الفني، وهي في انتظار «فرحة قريبة» ستعلن عنها للجمهور، مشيرة إلى احتمالية زواجها قريبا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة آمال ماهر، هي أغنية «اللي قادرة»، وهي تتر مسلسل «ليه لأ» للفنانة أمينة خليل، وهذه الأغنية من كلمات نادر عبدالله، وألحان وتوزيع خالد عز.