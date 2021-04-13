مش أول مرة.. «خناقات» ريهام حجاج على «السوشيال ميديا» عرض مستمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل ساعات من بدء الشهر الكريم، وتزامنا مع عرض الحلقة الأولى من مسلسلات رمضان، اندلعت أزمة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطلتها هي الفنانة ريهام حجاج، التي دخلت رمضان الماضي بدراما وأزمة كانت بطلتها أيضا، بسبب تتر المسلسل، تهل هذا العام بدراما جديدة وأزمة بسبب مسلسل «كل ما نفترق» مع الفنانة أيتن عامر.

ريهام حجاج وأيتن عامر

خلافات نشبت بين أيتن عامر، والفنانة ريهام حجاج بسبب مسلسلهما الجديد، «وكل ما نفترق»، حيث اعترضت أيتن عامر على تدخل «ريهام» في العمل.

وكتبت أيتن عامر عبر «فيسبوك»، «سأخبر الله بكل شيء ربنا أكيد عارف، طيب سأخبر الوسط بكل شيء، إيه ده الوسط برضه عارف! إذن سأخبر الجمهور والله المستعان»

لترد عليها ريهام حجاج، «عشنا وشوفنا إن أخت البطل إللي أدام البطلة طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل»، وهو ما اعتبره الجمهور أيضا «كيد نساء».

ريهام حجاج وخالد النبوي

ويبدو أن أزمات مسلسلات ريهام حجاج عرض مستمر، فنفس المشاجرة كانت موجودة العام الماضي وتحديدا خلال عرض مسلسل «لما كنا صغيرين» في رمضان 2021، وهو ما أدخلها في مشاجرة إلكترونية مع الفنان خالد النبوي الذي كاد أن يعتزل التمثيل، لولا تدخل أكثر من طرف وتفاعل مع المشاجرة عدد من النجوم.

كانت المشاجرة بسبب ترتيب ظهور النجوم على بوستر المسلسل، عندما نشرت ريهام حجاج أولى صور البوستر الدعائي، ما عرض خالد النبوي لهجوم لأنه وقف خلفها، وكتب منشورا طويلا يشرح فيه إن مشواره الفني أكبر من ريهام حجاج.

وفي النهاية طرحت شركة الإنتاج بوستر دعائي كان مرضيا لجميع الأطراف، حيث ظهر فيه خالد النبوي ومحمود حميدة في المقدمة وتتوسط في الخلف ريهام حجاج وباقي النجوم خلفها.