طريقة عمل البسبوسة بالسميد

البسبوسة من الحلويات الشرقية، التي يزداد الطلب عليها في رمضان، والبسبوسة بدقيق السميد، تعتبر طريةق عملها سهلة للغاية، ويقدم لك موقع «هن»، طريقة عملها في البيت.

المقادير

3 أكواب سميد ناعم.

كوب لبن رايب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

كوب سمن مذاب.

كوب جوز هند.

كوب سكر.

طريقة عمل البسبوسة

يخلط السميد مع البيكنج باودر في وعاء.

يضاف السمن إلى خليط السميد، ويقلب الخليط جيداً.

يوضع السكر والفانيليا، ويقلب جيداً.

يضاف إلى الخليط اللبن وجوز الهند، ويخلط مرة أخرى.

يصب خليط البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل من السمن.

توضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة.

تخرج البسبوسة بعدما تكتسب اللوم الذهبي.

تخرج من الفرن، وتصب بالشربات البارد، ويرش عليها بجوز الهند.

مقادير شربات البسبوسة

2 كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة عمل شربات البسبوسة

يوضع الماء والسكر في قدر على النار حتى الغليان.

يترك على نار هادئة حتى يصبح السائل كثيفا.

وتحتاج لنحو خمسة عشرة دقيقة بعد الغليان حتّى تصبح أكثر كثافة.

قبل إزالة المزيج عن النار يضاف عصير الليمون ويترك معه ليغلي لمدّة دقيقة أو دقيقتين.