التمر هندي من مشروبات رمضان الأساسية، مع الكركديه، وقمر الدين، والسوبيا، والعرق سوس، والعصائر الطبيعية التي يفطر بها الصائمون خلال شهر رمضان، ويقدم لك موقع «هن»، طريقة عمل التمر هندي في البيت.

المقادير

كوب تمر هندي.

8 أكواب ماء.

سكر حسب الرغبة.

طريقة عمل التمر هندي

ينقع التمر الهندي في الماء لمدة ساعة.

يوضع على النار مع الماء ويترك حتى الغليان.

بترك التمر حتى يبرد تماماً.

يوضع التمر في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

يصفى التمر الهندي بالمصفاه.

ويعصر التمر بشكل جيد حتى نتخلص من الشوائب والبذور.

يضاف السكر، ويقدم في أكواب ويضاف إليه مكعبات الثلج.