طريقة عمل المكرونة بالبشاميل ربما من أكثر ما تبحث عنه ربات المنازل، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، فهي من الأكلات المفضلة التي يمكن إعدادها في أول يوم، بجانب عدد من الأطباق الأخرى، هكذا اعتاد المصريون على ملئ الموائد في أول يوم بشهر رمضان.

وعرض الشيف الشربيني، طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، من خلال ما الخطوات التالية التي عرضتها «هن» في التقرير التالي.

مقادير عمل المكرونة بالبشاميل

مكرونة

لحمة عصاج

دقيق

لبن

كريمة

مرقة

ملح وفلفل

زبدة

جبنة موتزاريلا

ملح

فلفل

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل

تسلق المكرونة و ترفع.

حمصى الدقيق مع الزبدة ثم ضيفى اليه مكعب المرقة مع لبن و كريمة و ملح وفلفل و يترك حتى الحصول على قوام بشاميل مطلوب.

رصى المكرونة و اللحمة فى طاجن الفرن مع البشاميل و الجبنة و تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة و ترفع و تقدم بالهنا.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل الدايت

ويمكن أيضًا تحضير المكرونة بالبشاميل الدايت، وعرضت طريقة عملها الشيف سالي فؤاد، من خلال برنامجها «حلو وحادق» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل المكرونة بالبشاميل الدايت

مكرونة البشاميل

2 كوب مرقة

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملح و فلفل

جوزة الطيب

4 ملاعق كبيرة لبن بودرة لايت

الزينة

جبنة بارميزان

ريحان طازج

عين جمل مجروش

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل الدايت

ضعي لكل كوب مرقة باردة معلقة كبيرة دقيق و معلقتين كبار لبن بدرة خالي الدسم ونقلب جيدا ثم ضعيه على النار، ونضع الملح والفلفل وقليل من جوزة الطيب مع رشة جبنة رومي أو بارميزان مبشورة.

قلبي حتى تحصلي على قوام ثقيل وممكن نخففه بإضافة لبن أو نثقلة بإضافة ملعقة أو اتنين دقيق ولكن نحظر تذويب الدقيق في المرقة وهي ساخنة فتسبب تكتلات.

يفضل إذابة الدقيق الإضافي في نصف كوب ماء أو لبن بارد قبل المزج.

ضعي البشاميل على المكرونة وتقدم ساخنة.