«دالا» تتلقى عرض زواج من حبيبها في قلعة على البحر.. «ولا في الأحلام» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كأميرات ديزني والأفلام الرومانسية الخيالية، عاشت دالا المهندس، ملكة جمال مصر السابقة لحظات من الحب الخالصة، مع الشخص الذي تحبه، وارتبطت به، حيث قدم لها عرض زواج على البحر، في نويبع، وحجز لها قلعة مخصوص بها بحيرة زرقاء، وأصبح المشهد كأنه مأخوذ من فيلم السينمائي.

بداية قصة الحب

بدأت القصة فاعلية للرقص اللاتيني في مصر تروي دالا المهندس إنها كانت حينها مبتدئة وهو كذلك فكانت فرصة للتعارف، «كنت رايحة مع صحابي وهو كمان مبتدئ ورايح مع صحابه وكان بينا صديق مشترك، وجمعنا الانبهار بالناس اللي بترقص والسخرية من نفسنا عشان مبنعرفش نرقص»، حاول خطيبها أن يبهرها بأكثر من طريقة، فهو بجانب عمله كمهندس يهوى السحر، «عملي سحر مرة و2 بس أنا منبهرتش عشان مبحبش السحر عموماً ف حب يوريني فيديوهاته عالانستجرام وقتها بس عرف اني ميس ايجيبت لما عملتله فولو باك واكتشفنا أصدقاء مشتركين بينا كتير».

بدأ الثنائي يذهبان لنفس الفاعليات الدعائية لعملهما، معا، وتوطدت العلاقة بينهما، «فضلنا نتقابل كل يوم في ايفنت مختلف وأشوف السحر بتاعه وطريقته فالأول كان صديق كويس ودمه خفيف وأنا بالنسباله مكنتش أكتر من كدا كنا بنقضي وقت كويس فالشغل اللي هو الدعاية وقت لذيذ في دروس الرقص اللاتينى اللي اشترك فيها عشاني».

تحدث الثنائي عن الزواج في بداية علاقتهما، ووجدا أن الصداقة أفضل من الارتباط، ولكنه بعد أسبوع واحد فقط من هذا الحديث، قرر أن يحدثها في الزواج، «لاقيته جاي يقولي عاوز اتجوزك، الصراحة اتصدمت وبدأت أبعده عني لأني فعلا كنت متعقدة وحابة فكرة أننا أصدقاء فقط، قضينا أسبوع الكريسماس سوا كل يوم من الصبح لـ بليل بيجي ياخدني من زايد وهو من التجمع ويرجعني تاني وبنجهز بيت واحد صاحبنا لحفلة الكريسماس اللي هنعزم فيها كل صحابنا، قربنا من بعض أكتر واكتشفت أن أنا كمان معجبة بيه يوم الكريسماس بعد الحفلة قولتله إني بحبه».

مفاجأة.. عرض زواج على البحر

بدأت علاقة دالا وخطيبها الرومانسبة بعد الكريسماس بيومين فقط، ثم قرر أن يفاتح والدتها وأخيها ليقرأ الفاتحة، تقول دالا: «قبل ما ينزل أخويا وأختي من السفر هو كلمهم إنه يعملي proposal عشان كان من ضمن الحاجات اللي بحلم بيها، اتفقو سوا لمدة شهرين على كل التفاصيل، وكان في أفكار كتير».

ومن بين تلك الأفكار المجنونة، «يأجر طيارة هليكوبتر وينط منها أو مركب في النيل، يكتب will you marry me ع الكوبري، فكر أنه يحجز سينما كاملة ويجيب صحابي ويعملي فيديو يتعرض فالسينما، كلها أفكار كانت حلوة والناس بتشجعه بس أكتر فكرة هو حس أنها هتناسبني وهتسعدني فكرة أنه ياخدني مع الناس اللي بحبها و قريبة منها لمدة 3 أيام».

ثلاثة أيام فصلت فيها دالا المهندس عن الدنيا، والعمل وضغوط السوشيال ميديا، ذهبت معه إلى مكان فيه كوخ، ورمل، أصدقائها فقط، «خدني نويبع بهدف اننا نعمل سيشن حلو لينا وسيشن مع العيلة وجاب مصورين»،

تروي «دالا» تفاصيل عرض الزواج، «تاني يوم لاقيتهم بيقولولي البسي حلو واعملي ميك أب هنتصور سيشن جامد في قلعة على البحر ف لبست فستان كانت ماما شرياه ومصممة أخده معايا السفرية وأنا مستغربة ف لبسته وهو لبس أبيض، ورحنا قلعة ع البحر وجواهااا pool طبيعي ف كنا حافيين وموسيقي هااادية والجو تحفة والقلعة كلها كانت محجوزة عشاااني! ومش فاهمة حاجة».

استمتعت دالا بيومها ورقصت على صوت الموسيقى على البحر، وكان أفضل عرض زواج على البحر.