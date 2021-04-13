لعبة نيوتن ومنى زكي.. عندما يتشابه الواقع مع الدراما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة الأولى من مسلسل «لعبة نيوتن» للفنانة منى زكي، تمكن من السيطرة على «تريند» موقع «تويتر»، إذ لقى إعجاب الكثير من المشاهدين في نواحي مختلفة منها السرد المتوازن بين أبطال العمل والتصوير المتميز.

ودارت أحداث الحلقة الأولى في إطار تشويقي، حيث كشفت عن مخطط الزوجة «هنا» وتجسد شخصيتها الفنانة منى زكي، وزوجها «حازم» ويجسد دوره الفنان محمد ممدوح، في استغلال سفرها إلى أمريكا لحضور مؤتمر هناك، لكنها تفر من الحضور لتبقى هناك، حتى تضع طفلها ويحصل على الجنسية الأمريكية.

وبدأت بالفعل في تنفيذ خطتها، وتمكنت من السفر إلى أمريكا بعدما أقنعت زوجها بالسفر بمفردها لحضور المؤتمر، وهناك وتبدأ فرت من الوفد الذي كان يرافقها في المؤتمر، للحصول على مسكن تعيش فيه حتى موعد الولادة، ثم يحاول الزوج «حازم»، الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية لمرافقة زوجته، إلا أنه يتعرض إلى النصب مما يجعله يطالبها بالعودة، لكنها تصر على المكوث هناك حتى إتمام خطتها ويحصل طفلها على الجنسية الأمريكية.

هل تشابهت الحلقة الأولى مع واقع منى زكي؟

السيناريو التشويقي الذي دارت عليه أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «لعبة نيوتن»، تشابه مع جزء من واقع الفنانة منى زكي، لكن مع اختلاف التفاصيل الدرامية، ففي الحقيقة سافرت «منى» إلى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء حملها لطفلها الثاني «سليم» حتى الولادة، ومن ثم حصوله على الجنسية الأمريكية.

وأنجبت الفنانة منى زكي طفلها الثاني «سليم»، في العام 2014، وكان وقتها، إذ قررت السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تواجد زوجها الفنان أحمد حلمي، هناك، لتعرضه لأزمة صحية ومن ثم وضعت مولودها الثاني الذي حصل على الجنسية.

وتزوجت الفنانة منى زكي من الفنان أحمد حلمي، في العام 2002 وأنجبا ابنتهما الأولى «لي لي»، ومن ثم أنجبت طفلها الثاني «سليم»، وفي العام 2017 وضعت طفلها الثالث «يونس».

مسلسل لعبة نيوتن

ومسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج ميديا هب سعدي- جوهر.