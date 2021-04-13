الامارات | رد فعل النمل في العزلة الإجتماعية هو نفس رد فعل البشر

شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل النمل في العزلة الإجتماعية هو نفس رد فعل البشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة جديدة أن النمل الذي يتعرض لعزلة اجتماعية، يتفاعل بنفس الطريقة التي يتفاعل بها البشر والثدييات الأخرى، بحسب ما ذكره موقع "ساينس ديلي" الالكتروني.

وتفاجأ فريق البحث بشكل خاص لدى اكتشاف حقيقة أن الجينات الخاصة بالمناعة والتوتر في أدمغة النمل المعزول، كانت "أقل تنظيما".

و قالت سوزان فويتسيك، كبيرة باحثي الدراسة والاستاذة في جامعة "يوهانس جوتنبرج"، إن "ذلك يجعل جهاز المناعة أقل كفاءة، وهي ظاهرة واضحة أيضا في العزل الاجتماعي لدى البشر، وخصوصا في الوقت الحالي أثناء أزمة تفشي مرض /كوفيد -19/".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news