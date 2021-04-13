بوسي شلبي تستقبل شهر رمضان بجلباب محمود عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو جديد لها لتوجه لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، على أنغام أغنية رمضان كريم.

وظهرت بوسي شلبي خلال الفيديو وهي مرتدية جلبابًا فضفاضًا باللون الأخضر، عليه تصميم يحمل صورة زوجها النجم الراحل محمود عبد العزيز، كما حملت فانوسًا أيضا يحمل صورة الفنان الراحل.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل مع وضع تربون أعلى الشعر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت لمسات قليلة من المكياج والروج الأحمر.