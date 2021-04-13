لايف ستايل

بوسي شلبي تستقبل شهر رمضان بجلباب محمود عبد العزيز

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو جديد لها لتوجه لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، على أنغام أغنية رمضان كريم.

وظهرت بوسي شلبي خلال الفيديو وهي مرتدية جلبابًا فضفاضًا باللون الأخضر، عليه تصميم يحمل صورة زوجها النجم الراحل محمود عبد العزيز، كما حملت فانوسًا أيضا يحمل صورة الفنان الراحل.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل مع وضع تربون أعلى الشعر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت لمسات قليلة من المكياج والروج الأحمر.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا