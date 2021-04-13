أجمل إطلالات مهرجان بافتا 2021

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:34 مساءً - جرى مهرجان بافتا السينمائي للعام 2021 بحضور النجوم الذي عبروا السجادة الحمراء تحت أنظار العالم وعدسات المصورين الذين التقطوا لهم أجمل الصور للنجمات بفساتينهن الراقية، ومن أجمل الإطلالات التي سجلتها النجمات لهذا العام:
بريانكا شوبرا التي ارتدت زيين الأول للمصمم رونالد فان دير كامب وهو تصميم راقي يتميز بسترة مطرزة باليد والأخر طقم من تصميم بيرتيغاس ويتألف من سترة فوشيا مطرزة مع سروال واسع من الكريب الأبيض. وتزينت النجمة بمجوهرات من بولغاري.
نيك جوناس: ارتدى النجم نيك جوناس تاكسيدو أسود من تصميم أرماني وبدا الثنائي بريانكا وجوناس في قمة الرقي.
رينيه زلويغير: ارتدت فستاناً براقاً فضياً من تصميم أرماني وبدت رائعة بمكياجها البسيط وتسريحتها الريترو القصيرة.
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أنا كندريك: ارتدت النجمة فستاناً رائعاً لامعاً طويل القصة ومزدان بالتكسيرات وهو من تصميم المبدع العالمي زهير مراد وينتمي الى مجموعة خريف 2021. وتزينت بمجوهرات ماسية من ميسيكا.
ماريا بكالوفا ارتدت الممثلة البلغارية فستاناً رائعاً براقاً بتطريز ملون وهو من مجموعة أرماني لربيع وصيف 2021. وتزينت بمجوهرات ماسية من ميسيكا.
آشلي مادكوي: ارتدت فستاناً صممه لها خصيصاً المدير الإبداعي لدار لويس فويتون نيكولاس جسكيير وتميز بلونه الأصفر الفاقع وعقصت شعرها على شكل جديلة طويلة وتزينت بمجوهرات خلابة من بوميلاتو.
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سنتيا أريفو: ارتدت النجمة فستاناً براقاً يجمع اللونين الفضي والذهبي ويتميز باكمامه الطويلة وبقصة تحت الصدر ولكنها انتعلت معه صندلاً مفتوحاً شفافاً. الفستان من تصميم لويس فويتون لمجموعة خريف 2021.
أندرا داي ارتدت النجمة الحسناء فستاناً أخضر مكشوفاً عند الظهر ويتميز بقصة ضيقة طويلة. الفستان من تصميم المبدع العالمي إيلي صعب وهو يتميز بتخريم عند الجزء العلوي. وقد رفعت النجمة شعرها عند الجبين لتكشف عن اقراط مستديرة اضفت عليها طابعاً إغريقياً.
روز بايرن ارتدت تاكسيدو رائعاً من تصميم ميوميو يتالف من سترة من الكريب والساتان بقصة قصيرة مع سروال عال ذات خصر عريض من الساتان.
فانيسا كيربي تألقت بفستان فضي حريري طويل من تصميم أتولييه فرساتشي وهو من نوع slip dress. الفستان من طراز تسعينات القرن الماضي وقد انتعلت حذاء من ستيوارات وايزمن وتزينت بمجوهرات من كارتييه.
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