أجمل إطلالات مهرجان بافتا 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:34 مساءً - جرى مهرجان بافتا السينمائي للعام 2021 بحضور النجوم الذي عبروا السجادة الحمراء تحت أنظار العالم وعدسات المصورين الذين التقطوا لهم أجمل الصور للنجمات بفساتينهن الراقية، ومن أجمل الإطلالات التي سجلتها النجمات لهذا العام:



بريانكا شوبرا التي ارتدت زيين الأول للمصمم رونالد فان دير كامب وهو تصميم راقي يتميز بسترة مطرزة باليد والأخر طقم من تصميم بيرتيغاس ويتألف من سترة فوشيا مطرزة مع سروال واسع من الكريب الأبيض. وتزينت النجمة بمجوهرات من بولغاري.

بريانكا في طقم من Ronald Van Der Camp

الصورة من حسابها على انستغرام





نيك جوناس: ارتدى النجم نيك جوناس تاكسيدو أسود من تصميم أرماني وبدا الثنائي بريانكا وجوناس في قمة الرقي.

نيك جوناس وبريانكا - الصورة من حسابها على انستغرام





رينيه زلويغير: ارتدت فستاناً براقاً فضياً من تصميم أرماني وبدت رائعة بمكياجها البسيط وتسريحتها الريترو القصيرة.

رينيه زلويغير في فستان من Armani -الصورة من حسابها على انستغرام

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أنا كندريك: ارتدت النجمة فستاناً رائعاً لامعاً طويل القصة ومزدان بالتكسيرات وهو من تصميم المبدع العالمي زهير مراد وينتمي الى مجموعة خريف 2021. وتزينت بمجوهرات ماسية من ميسيكا.

النجمة أنا كندريك -الصورة من حسابها على انستغرام







ماريا بكالوفا ارتدت الممثلة البلغارية فستاناً رائعاً براقاً بتطريز ملون وهو من مجموعة أرماني لربيع وصيف 2021. وتزينت بمجوهرات ماسية من ميسيكا.

ماريا بكالوفا في زي من Armani -الصورة من حسابها على انستغرام







آشلي مادكوي: ارتدت فستاناً صممه لها خصيصاً المدير الإبداعي لدار لويس فويتون نيكولاس جسكيير وتميز بلونه الأصفر الفاقع وعقصت شعرها على شكل جديلة طويلة وتزينت بمجوهرات خلابة من بوميلاتو.

آشلي مادكوي ترتدي من Louis Vuitton -الصورة من حسابها على انستغرام

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سنتيا أريفو: ارتدت النجمة فستاناً براقاً يجمع اللونين الفضي والذهبي ويتميز باكمامه الطويلة وبقصة تحت الصدر ولكنها انتعلت معه صندلاً مفتوحاً شفافاً. الفستان من تصميم لويس فويتون لمجموعة خريف 2021.

سنتيا أريفو في زي من Louis Vuitton-الصورة من حسابها على انستغرام





أندرا داي ارتدت النجمة الحسناء فستاناً أخضر مكشوفاً عند الظهر ويتميز بقصة ضيقة طويلة. الفستان من تصميم المبدع العالمي إيلي صعب وهو يتميز بتخريم عند الجزء العلوي. وقد رفعت النجمة شعرها عند الجبين لتكشف عن اقراط مستديرة اضفت عليها طابعاً إغريقياً.



أندر داي في زي من Elie Saab -الصورة من حسابها على انستغرام





روز بايرن ارتدت تاكسيدو رائعاً من تصميم ميوميو يتالف من سترة من الكريب والساتان بقصة قصيرة مع سروال عال ذات خصر عريض من الساتان.

روز بايرن ترتدي تاكسيدو من Miu Miu -الصورة من حسابها على انستغرام





فانيسا كيربي تألقت بفستان فضي حريري طويل من تصميم أتولييه فرساتشي وهو من نوع slip dress. الفستان من طراز تسعينات القرن الماضي وقد انتعلت حذاء من ستيوارات وايزمن وتزينت بمجوهرات من كارتييه.

فانيسا كيربي ترتدي من Atelier Versace -الصورة من حسابها على انستغرام

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