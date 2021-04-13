كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:34 مساءً - تُعد خواتم الألماس من قطع المجوهرات المُفضلة لدى الكثير من النساء؛ فسواء كان خاتم الألماس مُرصعاً بالأحجار الكريمة أو من دونها، فإنه يحظى بأفضلية تميزه عن باقي قطع المجوهرات لدى كل امرأة.

ولأن إطلالات رمضان تتطلب مظهراً مميزاً وراقياً؛ تقدم لكِ «الخليج 365. نت» في هذا الألبوم أجمل موديلات خواتم ألماس راقية تناسب إطلالات رمضان 2021 من أحدث إصدارات مجوهرات رمضان.

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خواتم ألماس راقية تناسب إطلالات رمضان 2021



خاتم ألماس من بوشرون «Boucheron»

خاتم ألماس من بوشرون «Boucheron»

يبحث الكثير من النساء عن الفخامة والجاذبية في إطلالاتهن الرمضانية، ولتكملي فخامة هذه الإطلالة الرمضانية الجذابة؛ نرشح لكَِ هذا الخاتم الفخم من ماركة بوشرون «Boucheron»، المُصمم على شكل طائر صغير، والمُرصع بالألماس الأبيض، أما عيناه فجاءتا مرصعتين بحجر الزمرد.

وصُمم الخاتم من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً والمرصع بالألماس الأبيض، وفي مركزه صُممت قطعة من حجر البريل الأصفر على شكل قطعة سكر كبيرة الحجم.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الخاتم الفخم، مع عباية بدرجات ألوان البني، أو الأوف وايت أو البيج.



خاتم ألماس من كارتييه «Cartier»

خاتم ألماس من كارتييه «Cartier»



قدمت ماركة كارتييه «Cartier» العديد من تصميمات خواتم الألماس الراقية والجذابة، التي يُمكن تنسيقها مع إطلالاتكِ الرمضانية المختلفة.

ومن أجمل تصميمات خواتم الألماس من ماركة كارتيير «Cartier»، هذا التصميم الجذاب لخاتم «Les Oiseaux Libérés» المُصمم على شكل ببغاء، من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، وعرق اللؤلؤ الرمادي، والزمرد، وخرز الياقوت، في ما جاء الخاتم مُرصعاً بـ147 ماسة قطع بريانت.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الخاتم الجذاب، مع عباية أو قفطان بدرجات الأحمر، أو اللون الرمادي أو الأسود.

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خاتم ألماس من بولغاري «Bvlgari»

خاتم ألماس من بولغاري «Bvlgari»



لإطلالة أكثر نعومة تناسب الشخصية الهادئة، قدمت ماركة بولغاري «Bvlgari» هذا التصميم الجذاب لخاتم ألماس مُصمم من الذهب الأبيض عيار 19 قيراطاً، ومُرصع بالألماس الذي يزين مركز الخاتم المُصمم على شكل مروحة، يتوسطها حجر من الزمرد بتصميم دائري جذاب.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الخاتم الأنيق مع إطلالة راقية باعتماده مع عباية باللون الرمادي بدرجاته المختلفة، أو باللون الأبيض أو بدرجات اللون الأخضر.

خاتم ألماس من شوميه «Chaumet»

خاتم ألماس من شوميه «Chaumet»



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم لخاتم الماس راقٍ يمنحكِ إطلالة تشبه إطلالة الأميرات، نرشح لكِ هذا التصميم الجذاب لخاتم «Joséphine Eclat» من ماركة شوميه «Chaumet»، وهو خاتم مُصمم من البلاتين، ومُرصَّع بماسات بيضاء بقطع بريانت، مع ماسة على شكل كمثرى تعلوها ماسة صفراء بقطع الوسادة.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الخاتم الجذاب مع عباية بدرجات ألوان الأصفر الباستيل أو الأوف وايت، أو باللون البني بدرجاته؛ لإطلالة راقية وجذابة في شهر رمضان.

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