كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:34 مساءً - تبحث كل سيدة عن تفاصيل مميزة تضفي الكثير من الأناقة والجمال على إطلالاتها في شهر رمضان المبارك، وبالطبع لن تكتمل أناقة أي إطلالة من دون المجوهرات التي تضفي عليها رونقاً مميزاً، وتمنح السيدة أسلوباً خاصاً بها، ولأن الساعات الفاخرة هي من أهم القطع المفضلة للنساء؛ فقد قدّمت دور المجوهرات العالمية ساعات تميزت بترصيعها بقطع من الأحجار الكريمة الملونة الفاخرة؛ لتمنحك إطلالة مميزة، ولا سيما في أناقتك في أثناء دعوات السحور في رمضان 2021.

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ساعات مُرصَّعة بالأحجار الملونة تليق بسحور رمضان 2021

ساعة «première flying tourbillon» من شانيل «Chanel»

ساعة «première flying tourbillon» من شانيل «Chanel»

صَمَّمَتْ علامة شانيل «Chanel» ساعة مميزة من الذهب الأبيض والألماس والأحجار الملونة، وتميزت بسوار من الساتان الأبيض مزوَّد بمشبك قابل للطي من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومرصَّع بـ30 ماسة، وجاء الهيكل من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مرصَّعاً بـ47 حجراً من الياقوت الوردي، وزُين الميناء بالسيراميك الأبيض شديد الصلابة، ورُصِّعَ بالألماس بأسلوب ناعم يناسب غالبية الأزياء.

ساعة لودو سوكريه من فان كليف أند آربلز «Van Cleef & Arpels»

ساعة لودو سوكريه من فان كليف أند آربلز «Van Cleef & Arpels»

ساعة لودو سوكريه من فان كليف أند آربلز «Van Cleef & Arpels» ، صُنعت من الذهب الأصفر وحجر السافير والكريسوبريز إلى جانب حجر الزمرد وعرق اللؤلؤ الأبيض والألماس؛ لتكون القطعة المفضلة المناسبة لمظهركِ الرمضاني؛ حيث جاء السوار بأسلوب عريض من الذهب المزين بنجوم وأزهار مختلفة مع الزخارف السداسية وزخارف القرميد بالأحجار الزرقاء والخضراء.

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ساعة بأحجار ملونة من علامة ديور «Dior»

ساعة بأحجار ملونة من علامة ديور «Dior»

من علامة ديور «Dior» اخترنا لكُنَّ ساعة يومية وعصرية مصممة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً ومزينة بالألماس والأحجار الكريمة، مع عقارب دوفين مصقولة بذهب أصفر عيار 18 قيراطاً، وصُمِّمَ الميناء بحجر المالاكيت الأخضر، في ما زُين السوار بحلقات غير متماثلة من الذهب الأصفر مرصَّعة بالألماس مع حجز لازورد وأونيكس والملاكيت، بالإضافة إلى حجر الكورنالين والأراجونيت والفيروز؛ لتمنحك لمسة لافتة مع الأزياء البسيطة حيادية الألوان.

ساعة من مجموعة مايون دو كارتييه «Cartier»

ساعة من مجموعة مايون دو كارتييه «Cartier»

لمُحِبَّات المظهر الفاخر والمميز، يمكنكنَّ اقتناء ساعة من مجموعة «مايون دو كارتييه» من كارتييه «Cartier» التي تعمل بآلية حركة الكوارتز مع سوار وميناء مصنوعين من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، ومرصَّعة بـ301 من الماسات بقطع بريانت الحديث البرّاق مع حجر تسافوريتي، وجاءت العقارب على شكل سيف من الفولاذ المطلي باللون الأزرق؛ لتمنحك أناقة مميزة في إطلالات سحور رمضان 2021.

ساعة الثعبان بوهيم من بوشرون «Boucheron»

ساعة الثعبان بوهيم من بوشرون «Boucheron»

تُعيد علامة بوشرون «Boucheron» اختراع سوار «Serpent Bohème» من المجموعة الأيقونية التي تم إنشاؤها في عام 1968، وفي هذا الابتكار تمَّ رصف حجر الألماس والرودوليت واحداً تلو الآخر على شكل الدمعة؛ تأكيداً على أسلوب يجمع بين الحرية والأنوثة، ليمنحك أناقة ناعمة تليق بمظهرك الرمضاني.

ساعة لايملايت غالا من بياجيه «Piaget»

ساعة لايملايت غالا من بياجيه «Piaget»

صُنعت ساعة لايملايت غالا النسائية من بياجيه «Piaget» الذهب الوردي والياقوت الأزرق، وزُوِّدت بإطار مرصَّع بالأحجار الكريمة متدرّجة الألوان كقوس قزح، وتتميّز هذه الساعة المصنوعة من الذهب الوردي بسوار وميناء منقوشين يدوياً بتقنية «ديكور بالاس»، ويتألف هذا الأسلوب التقني من عدّة حلقات ذهبية منقوشة، في ما جاء سوار هذه الساعة الأوتوماتيكية ناعماً؛ ليلتف حول انحناءات المعصم، ويتميز بأحجار متدرّجة الألوان من الياقوت الأزرق والتسافوريت على الإطار؛ لتمنحك أناقة لافتة تليق بمظهركِ.

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