عطور المسك خيار المرأة العربية في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:34 مساءً - يدخل المسك في تركيبة غالبية العطور النسائية، فهو أحد أجمل نغمات العطور الفواحة التي تفضلها النساء، وخصوصاً العربيات منهن. لذلك، تِشكل عطور المسك أحد أفضل الخيارات للمرأة العربية خلال شهر رمضان، فهي تضفي على إطلالتها لمسة من الأناقة والجاذبية. وفي هذا المقال، اخترنا لك مجموعة من أجدد عطور المسك 2021، فهي خيار المرأة العربية في شهر رمضان.



Narciso Rodriguez For Her Musc Noir Eau de Parfum من نارسيسكو رودريغز

Narciso Rodriguez For Her Musc Noir Eau de Parfum



إنه عطر أنثوي فاخر وأنيق، وهو أحد إصدارات العطور الجديدة من علامة نارسيسكو رودريغز، مستوحى من عطر العلامة التجارية الأصلي مع إضافة زيت المسك النادر. هذا العطر ليس فاكهياً جداً ولا حلواً للغاية، فرائحته تنتقل من الجلد وخشب الأرز الى الورد والبرقوق اللطيف.

تابعي المزيد: خيارات عطور نسائية أفضل هدية ليوم الام



Chanel Coco Mademoiselle L'Eau Privée Eau Pour la Nuit من شانيل

Coco Mademoiselle L'Eau Privée Eau Pour la Nuit



هذا العطر الجديد من علامة شانيل Chanel، هو أكثر حسية من سابقاته، وقد صُمم خصيصاً لأوقات المساء، وهو يتميز برائحته التي تعتمد على نغمات الياسمين وبتلات الورد مع لمسة من المسك الفواح. اعتمديه خلال عزومات رمضان لتلفتي الأنظار في كل مكان.

تابعي المزيد: عطور خشبية للنساء 2021



Lancôme Idole L’Intense Eau De Parfum من لانكوم

Lancôme Idôle L'Intense Eau de Parfum



يمزج هذا العطر الجديد من Lancôme لانكوم، بين نغمات الياسمين الفخم والفانيليا الحلوة، والمسك، إضافة الى الفانيليا والباتشولي وخشب الأرز والصندل. وهي نغمات تشكل في ما بينها رائحة مميزة وجذابة تجعلك في غاية الجمال والأنوثة.

تابعي المزيد: أحدث أنواع العطور الفرنسية الناعمة



Chloé Atelier Des Fleurs Tuberosa 1974 Eau de Parfum من كلوي

Chloé Atelier Des Fleurs Tuberosa 1974 Eau de Parfum



يعد هذا العطر واحداً من ثلاثة عطور صدرت حديثاً من علامة كلوي Chloé، وبالإمكان التعرف على الفور أن رائحته ترتكز على رائحة مسك الروم، حتى قبل رشه، وهو يتغلغل في البشرة ليكشف عن روائح مخملية وحلوة، وكأنك وجدت زجاجة عتيقة بنغمات مركزة تعود بك الى أجمل الذكريات.

تابعي المزيد: عطور برائحة الزعفران



Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette Roller-Pearl من ديور

Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette Roller-Pearl



هذا العطر الجديد من Dior ديور، هو عطر زهري منعش يعتمد في تركيبته على نغمات الورد والبرغموت والمسك الأبيض. وهو يتميز بزجاجته الزهرية التي تشبه مزيل التعرق، مما يجعلها عملية جداً وسهلة الاستخدام.

تابعي المزيد: عطور تحتوي على الفلفل الوردي



Michael Kors Gorgeous! Eau de Parfum من مايكل كورس

Michael Kors Gorgeous! Eau de Parfum



هذا العطر الصادر من Michael Kors مايكل كورس، يمزج بين نغمات مسك الروم والزهور البيضاء الفواحة مثل الياسمين والسامباك، الى جانب الفلفل الوردي واليوسفي والبرغموت والأخشاب. والنتيجة طلة واثقة وحيوية في كافة إطلالاتك الرمضانية.

تابعي المزيد: عطور برائحة النرجس



Bulgari Dolce Estasi Eau de Parfum من بولغاري

Bulgari Dolce Estasi Eau de Parfum



صدر هذا العطر المميز ضمن مجموعة عطور نسائية من علامة بولغاري Bulgari، وهو عطر زهري تدوم رائحته الفواحة لساعات طويلة لتجعلك ساحرة كالأميرات. مقدمة العطر الحمضيات، قلبه الهيلوتروب، أما قاعدته فترتكز على المسك والباتشولي والفانيليا.

تابعي المزيد: عطور منعشة تحتاجينها خلال الصيف



Tom Ford Tubéreuse Nue من توم فورد

Tom Ford Tubéreuse Nue



يعد هذا العطر من توم فورد Tom Ford مزيجاً مثالياً من الأزهار كالياسمين، ومسك الروم، والتوابل كالفلفل، إضافة الى المسك. قومي بتطبيقه عند معصميك وستلاحظين أنه سيصبح أكثر عمقاً وثراء في ما بعد.

تابعي المزيد: أفضل العطور النسائية لإسعاد حواسك



Louis Vuitton Étoile Filante من لويس فيتون

Louis Vuitton Étoile Filante



إنه عطري عصري للغاية، ويعد أحد أفضل الخيارات الجديدة من عطور المسك النسائية، فهو مزيج آسر بين نغمات الفراولة والياسمين والماغنوليا والمسك، التي تجعل الرؤوس تستدير نحوك ما أن تدخلي المكان. فهذا العطر الحلو الفاكهي يتميز برائحة لا تقاوم.

تابعي المزيد: عطور نسائية منعشة لشخصية المرأة العربية المميزة