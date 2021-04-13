5 تسريحات شعر ربيعية رائجة لإطلالة شبابية عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:34 مساءً - قد تشعر المرأة في أحيان كثيرة، بالملل من شعرها وتسريحات الشعر التي تعتمدها، وفي هذه الحالة تحتاج الى بعض التغييرات في إطلالاتها تبث فيها الطاقة والإيجابية وتوفر لها مظهراً عصرياً، لتنطلق بكل حيوية سواء الى عملها أو الى أي مكان آخر. لذلك، اخترنا لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات شعر رائجة، ناعمة وأنيقة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



1- تسريحة الضفائر غير المربوطة

تسريحة الضفائر غير المربوطة (الصورة من حساب العارضة ساره سامباو على انستغرام)



تعد تسريحة الضفائر غير المثبتة بربطات شعر أحد اتجاهات تسريحات الشعر، وهي تسريحة شبابية، عصرية، وناعمة، ولا تتطلب الكثير من الوقت. وهي مناسبة بشكل خاص لصاحبات الشعر الطويل، كما أنها تلائم جداً أجواء الربيع والصيف. اقسمي شعرك الطويل الى قسمين واجعليهما على شكل ضفيرتين منسدلتين على الأكتاف.

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2- تسريحة الشعر الكيرلي نصف المرفوعة

تسريحة الشعر الكيرلي نصف المرفوعة (الصورة من حساب الفنانة رافن لين على انستغرام)



تسريحة الشعر الكيرلي نصف المرفوعة خيار رائع في كل الفصول، خصوصاً خلال الربيع والصيف، ما يفسر رواجها بشكل دائم، خصوصاً بين الفتيات. وهي تسريحة شبابية مريحة تناسب مختلف الأوقات. ولإضفاء لمسة مميزة على هذه التسريحة، ثبتيها بفيونكة وردية ناعمة.

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3- تسريحة ذيل الحصان المضفرة العالية

تسريحة ذيل الحصان المضفرة العالية (الصورة من حساب الفاشينيستا أماكا على انستغرام)



كذلك، بإمكانك تجربة تسريحة ذيل الحصان، المضفرة العالية، كونها إحدى تسريحات الشعر الرائجة والعصرية، التي تضمن لك إطلالة جذابة ولافتة، ومريحة جداً خلال الأجواء الحارة. اعتمديها مع الغرة المضفرة المسحوبة الى الخلف، وثبتي ذيل الحصان بمجموعة من الضفائر الصغيرة.

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4- تسريحة ذيل الحصان المنخفض المضفرة

تسريحة ذيل الحصان المنخفض المضفر (الصورة من حساب الفاشينيستا أوليفيا رينك على انستغرام)



تعد تسريحة ذيل الحصان، المنخفض المضفرة، من أجمل تسريحات الشعر، فهي تمنح المرأة مظهراً طفولياً رائعاً. افصلي شعرك الى ثلاثة أقسام واجعليه على شكل ضفيرة فرنسية من مؤخرة الرأس. لفي جزءاً من الشعر حول شريط مطاطي، وثبتيه بدبابيس صغيرة غير مرئية. ورشي القليل من رذاذ الشعر للحصول على تسريحة أنيقة لا تشوبها شائبة.

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5-تسريحة الكعكة الملفوفة نصف المرفوعة

تسريحة الكعكة الملفوفة نصف المرفوعة (الصورة من حساب الفاشينيستا راشيل مارتينو على انستغرام)



إنها تسريحة عملية جداً وتناسب أوقات النهار، وبالإمكان الحصول عليها خلال دقائق قليلة. اقسمي الغرة الى نصفين واسحبيهما الى الوراء على كلا الجانبين، واجعليهما على شكل ضفائر ناعمة، من ثم لفيهما في منتصف الرأس على شكل كعكة، واتركي باقي الشعر منسدلاً على الظهر.

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