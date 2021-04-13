الامارات | بعد سرقة أكبر أرنب في العالم.. نداء من الشرطة ومكافأة من صاحبته

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سرقة أكبر أرنب في العالم.. نداء من الشرطة ومكافأة من صاحبته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الشرطة البريطانية نداء للشهود بعد سرقة «أكبر أرنب في العالم» بحسب التوصيف الوارد عنه في موسوعة غينيس للأرقام القياسي، فيما رصدت صاحبة الأرنب مكافأة لمن يساعد في العثور عليه.

وذكرت قوات الأمن أن الأرنب داريوس البالغ طوله 1,29 متر، سُرق من حظيرة كان يعيش فيها في حديقة أصحابه في ستولتون بمنطقة روشستر ليل السبت الأحد.

وعلى «تويتر»، وعدت صاحبة الأرنب أنيت إدواردز بمكافأة مالية قدرها 1000 جنيه استرليني (1376 دولاراً) لمن يساعد في إعادته، موضحة أن الحيوان البالغ 11 سنة وفق الصحافة البريطانية، قد تخطى سن التكاثر.

وقالت أنيت أن الأرنب داريوس يتبع بسبب سنه نظاماً غذائيا خاصاً، وبالتالي فإن توقفه عن هذه الحمية من شأنه تعريضه للموت.

وأُدرج الأرنب داريوس ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه «أكبر أرنب على قيد الحياة» سنة 2010.



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