ما أسباب ظهور "الكِرش" عند الرجل بعد الزواج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور جمال

"اتجوزت وطلعلك كِرش".. دوما ما يسمع العديد من الرجال المتزوجين حديثا هذه الجملة من زملائهم، فهل بالفعل هناك علاقة بين الزوج وزياد دهون البطن؟

الدكتور كريم جمال أخصائي التغذية يقول لـ"الخليج 365"، إنه بالفعل هناك علاقة، ويكمن السبب الأساسي في أن الرجل لديه القابلية على تخزين الدهون في منطقة البطن بقدرة أكبر.

ويضيف: "يبدأ الأمر بأن هناك شخصين (الزوجين) لديهما عادات غذائية وثقافية مختلفة في حياتهما، واجتمعا سوياً داخل منزل واحد، ومن هنا يعتاد كل شخص على نمط حياة الآخر".

وتابع: "تأتي المشكلة من بداية شهر العسل، حيث يأكل الزوجان في هذه الفترة بكميات كبيرة من دون مواعيد معينة في أي وقت، إذ تنهال عليه المأكولات من كل مكان، ويكون الأكل في هذه الفترة دسم مثل (الحمام والبط والمحاشي)، وبه الكثير من الزبدة والسمنة، وتكثر عليهم زيارات الأقارب ويكثر معها الحلويات، ومن هنا تزيد السعرات الحرارية مع قلة النشاط البدني والرياضي".

وأشار إلى أنه مع بداية الزواج تطبخ الزوجة لزوجها كثيرا وتظهر له حبها، ويكون ذلك في صورة تحضير الفطار له قبل الذهاب إلى العمل، مع تجهيز وجبات خفيفة ليأخذها معه، ويكون الرجل غير معتاد على هذا الأمر، حيث كان يكتفي بشرب الشاي والقهوة والسجائر خلال يومه، وعندما يرجع للمنزل تحضر له أشهى الوجبات الدسمة وكل تلك الأمور لها عامل كبير في ظهور الكرش وزيادة الوزن.

وأكد أخصائي التغذية أن تغير هرمونات الرجل بعد الزواج ليس له علاقة بزيادة الوزن، ويكون له علاقة عند المرأة فقط وخاصة في فترة الحمل، وهناك بعض الطرق حتى لا يظهر "الكِرش، وهي كالتالي:

- أن تهتم الزوجة بصحته جيداً وتحاول أن تقلل كثيراً من المأكولات الدسمة والزبدة والسمنة.

- أن يكون الأكل له مواعيد معينة ليس في أي وقت.

- يبدأ الزوجان في ممارسة الرياضة البدنية ويمكن أن يجعلوها أمر رائع وأساسي في يومهم عن طريق المشاركة، مثلا المشي كل يوم بعد الطعام، أو عمل رياضة في المنزل، ويمكنهم أيضاً ممارسة رياضة الرقص سوياً، وركوب العجل، والذهاب للجيم، سيساعدهم ذلك كثيراً في الحفاظ على الوزن وعدم ظهور الكرش.