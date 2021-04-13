منها شرب المياه.. 8 نصائح لـ«مرضى الكلى» لتجنب أعراض الصيام

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد مرض الكلى أو «المرض الكلوي» من الأمراض المزمنة الشائعة حول العالم، والتي تتأثر بنمط التغذية وشرب الماء، الأمر الذى يدفع العديد من المرضى إلى التساؤل بشأن تأثير الصيام على حالتهم الصحية، خاصة أنهم يمتنعون عن شرب الماء لفترات طويلة تصل إلى 15 ساعة في اليوم، في ظل حاجتهم الدائمة للمياه، كما يتساءلون أيضًا عن النصائح الواجب اتباعها أثناء الصيام.

الدكتور وليد عطية، استشاري الباطنة والكلى، في حديثه لـ«هن» يشير إلى أن أمراض الكلى تتنوع ما بين حصى الكلى، والقصور الكلوي، أو ما يعرف بـ«الفشل الكلوي»، أو المغص الكلوي، وجميعها من الأمراض المزمنة التي تكثر الإصابة بها فى الفترة العمرية بين العشرينات والثلاثينات، وقد يعد السبب الرئيسي للإصابة بها الإكثار من تناول المشروبات الغازية.

ويضيف، أن الصيام لا يشكل مشكلة كبيرة على مرضى الكلى، ولكن لابد من تناول الكثير من السوائل قبل البدء في الصوم، منعًا للجفاف وارتكاز الترسبات داخل الكلى، مع الحد من تناول الكحول والمشروبات الغازية، إلى جانب اتباع كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي أعباء الصيام والحد من أعراضه على الكلى.

وذكر أن هذه الاعراض قد تتمثل في الآتي:

1- استشارة الطبيب قبل البدء بالصيام لتحديد جواز الصيام من عدمه.

2- الحرص على الانتظام في تناول الدواء من خلال الطبيب المعالج لتفادي الحاق الضرر الحاد بأداء الكلى.

3- شرب كمية كبيرة من الماء ما بين فترة الإفطار وحتى السحور.

4- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لتجنب خسارة سوائل الجسم والتعرض للجفاف.

5- الحرص على اتباع نظام غذائي صحي متوازن خالي من الأغذية المشتملة على «الأوكسالات والكالسيوم»، التي قد تزيد من الترسبات في الكلى.

6- تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم أي المشتملة على نسبة أملاح عالية كالمخللات.

7- تجنب تناول المشروبات المحتوية على مدارات البول المسببة لفقدان سوائل الجسم والتعرض للجفاف كالقهوة والشاي والمشروبات الغازية والكحول.

8- الحرص على تأخير السحور وتعجيل الافطار.