هل يؤثر الصيام على مرضى الأنيميا؟.. «14 نصيحة عشان متتعبش»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من مرض فقر الدم أو ما يعرفه البعض بـ«الأنيميا» التي قد تصيب الجسم بسبب نقص الحديد، وقد يصاب الإنسان به بشكل عارض أو مزمن، وعادة ما يصاحبها إرهاق وصداع وأعراض أخرى كثيرة تجعل المصاب بها في حاجة إلى التغذية السليمة والاستشارات الطبية، لذا يتساءل البعض حول إمكانية صيام هذه الفئات خلال شهر رمضان.

قال الدكتور جورج سوريال، استشاري أمراض الدم والأورام والغدد الليمفاوية، في حديثه لـ«هن»، إن تأثير الصيام على مرضى فقر الدم يختلف باختلاف مستوى الهيموجلوبين، فأسلوب الصيام الخاطئ يؤثر على مستوى الأنيميا، لذلك يجب على الصائم السير على نظام غذائي صحي يحافظ على نسبة الهيموجلوبين

وأضاف «سوريال»، أن نسبة الهيموجلوبين الطبيعية للإناث تتراوح من 12 إلى 16، بينما تختلف نسبته لدى الرجال فتتراوح من 13.5 إلى 18.5، وللحفاظ على النسبة الطبيعية للدم أثناء الصيام، يجب الالتزام ببعض النصائح واتباع بعض الإرشادات لتفادي نقص الهيموجلوبين والحد من أعراض الدوخة وضيق التنفس والصداع المصاحب للأنيميا.

إرشادات يجب على مريض فقر الدم اتباعها أثناء الصيام

- استشارة الطبيب وإجراء التحاليل لمعرفة نسبة الهيموجلوبين، وتحديد الأدوية المخصصة للأنيميا.

- الالتزام بالانتظام في تناول الأدوية في الميعاد المحدد لها.

- النوم المنتظم لتجنب التعرض للإرهاق والتعب.

- تجنب تناول المنبهات لقدرتها الكافية على تكسير نسبة الحديد في الدم وتراجع ارتفاع نسبة خلايا الدم الحمراء.

- الاهتمام بتناول وجبة السحور والحرص الشديد على اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة حديد عالية كالفول والعسل الأسود.

- الإكثار من تناول السوائل ما بين فترة الإفطار والسحور، لمنع حدوث الجفاف أثناء الصيام.

- الإسراع في تناول الإفطار لتعويض العناصر الغذائية المفقودة أثناء الصيام.

- يجب تناول إفطار متوازن، أي مشتمل على جميع القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم لتعويض إرهاق الصيام.

- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات وفيتامين سي بالتحديد، لقدرته على امتصاص الحديد.

- الإكثار من تناول الخضروات الورقية كالسبانخ والبقدونس، لمد الجسم بعنصر الحديد.

- الحرص على تناول ثلاث حبات من التمر يوميا، لمد الجسم بالطاقة اللازمة، وتجنب الدوخة والصداع.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية أثناء الصيام لعدم فقدان الجسم للسوائل.

- تجنب المكوث في الأماكن المزدحمة التي يقل بها نسبة الأكسجين ما يعرض مرضى الأنيميا للاختناق.

- الإفطار عند الشعور بالدوار والصداع وزيادة ضربات القلب.