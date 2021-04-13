رئيس قسم العقيدة بأصول الدين: الزوجة وصفت بأنها وطن في 3 مذاهب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

نالت المرأة صفات طيبة في القرآن الكريم والذي وصف علاقة الزواج بأنها ميثاق غليظ وأن الزوجة هي السكن والرحمة ولكن هناك وصفا آخر للزوجة في الشريعة الإسلامية، حيث يصف الزوجة بأنها «وطن».

وحكى الأستاذ الدكتور عبدالغني الغريب طه أستاذ ورئيس قسم العقيدة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالزقازيق حكاية في الشرع الشريف تصف الزوجة بأنها وطن.

وقال طه في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حج النبي صلى الله عليه وسلم فقصر الصلاة في مني، ثم حج أبو بكر فقصر الصلاة مثل النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم حج عمر فقصر الصلاة أيضا، ولما حج عثمان أتم الصلاة، فلما سئل عن ذلك قال: أيها الناس لما قدمت تأهلت بها أي تزوجت، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة المقيم».

وذكر الغريب تعليقات العلماء على هذا الحديث وشرحهم له مشيرًا إلى أن صاحب أضواء البيان علق على هذا الحديث قائلاً «إذا تزوج المسافر ببلد، أو مرّ على بلد فيه زوجته أتم صلاته، لأن الزوجة في حكم الوطن» مشيرًا إلى أن ما ذكر هو مذهب الإمام مالك بن أنس والإمام أبي حنيفة النعمان والإمام أحمد بن حنبل، وبه قال عبدالله بن عباس إبن عم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

واختتم الغريب منشوره متسائلًا «هل يوجد دين على الأرض غير الإسلام تعد الزوجة فيه وطن».