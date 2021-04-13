فوائد مُذهلة لـ«نواة التمر».. تعرف على طريقة تناولها للاستفادة منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص الكثيرون في شهر رمضان المبارك على تناول التمر، والذي يعد أكثر المواد الغذائية المفيدة للصحة، ويعتبر التمر غذاء كاملا، لاحتوائه على كل أنواع المعادن المفيدة للجسم، إضافة إلى الفيتامينات والمركبات الغذائية النباتية.

كما لا ينتبه كثيرون إلى فوائد «نواة التمر»، ويعتادون على التخلص منها، دون معرفة أن فوائدها لا تقل عن فوائد التمرة نفسها.

وتحتوي «نواة التمر» على مجموعة من الأحماض الأمينية، إضافة إلى حمض الأكساليك، لذلك كان يتم استخدامها منذ القدم كإحدى طرق العلاج خاصة في تفتيت حصى الكلى والمرارة، لاحتوائها على مجموعة من الأحماض الأمينية، إضافة إلى حمض الأكساليك، وفق تقرير لـ«سكاي نيوز».

وتتوافر بـ«نواة التمر»، نسبة كثيفة من الألياف المفيدة للجهاز الهضمي، فضلا على قدرتها العالية في فقدان الوزن.

من جانبها، قالت خبيرة التغذية إيمان مصطفى ميره، في تصريحات خاصة لـ«سكاي نيوز عربية»، إن تناول مسحوق النواة من العوامل المهمة في خفض الوزن لدى من يعانون من السمنة، وتضاعف معدلات الحرق، وتعد الاختيار الأمثل لمرضى السكري، لأنها تضبط نسبة السكر في الدم.

وأوضحت ميره، كيفية الاستفادة من نواة التمر في التخسيس ورفع معدلات الحرق خاصة في رمضان: «نقوم بغسل كمية من نواة التمر ومن ثم تجفيفها جيدًا، ثم نقوم بتحميصها لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين حتى يصبح لونها بنيا، بعدها نقوم بطحنها، ونحتفظ بها لاستخدامها في إعداد مشروب لارتفاع معدل الحرق والتخسيس».

وأضافت خبيرة التغذية: «نضيف ملعقة صغيرة من المطحون مع ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل وربع ملعقة صغيرة قرفة وقليل من الفلفل الأسود، تضاف هذه المكونات في مشروب واحد وهي تساعد على الحرق والتخسيس بصورة طبيعية».

وأشارت ميره، إلى أنه يمكن تحلية هذا الخليط بملعقة عسل أبيض، ويفضل تناوله بعد وجبتي السحور والإفطار.

وتابعت الخبيرة قائلة، إنه يمكن استخدام مطحون نواة التمر في الأكل والعصائر الطازجة وأيضًا في خليط الكعك أثناء عجنه، للاستفادة من قيمته الغذائية، بالإضافة إلى تناول المسحوق كبديل للقهوة، خاصة أنه خال من الكافيين وغني بالفيتامينات المختلفة ومضادات الأكسدة.

خبيرة تجميل: يمكن استخدام «نواة التمر» في عمل ماسك للبشرة للحد من التجاعيد

من جانبها، أكدت خبيرة التجميل أميرة رزق، أن «نواة التمر»، لها فوائد تجميلية عديدة خاصة بالنسبة للشعر والبشرة، مشيرة إلى أنه يمكن استخدامها في عمل ماسك للبشرة للحد من التجاعيد ومقاومتها، عن طريق خلط ملعقة من مطحون النواة مع ملعقتي عسل، ونضعه على البشرة لمدة 10 دقائق مرتين أسبوعيًا.