«بنت بـ100 راجل»... تحرش بها لفظيا فأفقدته أسنانه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت صافي ترك، فتاة لقنت متحرشا بها درسا قاسيا، إنها تلعب ملاكمة كهواية وليس احترافا، وكانت تمشي في الشارع، لكن أحد المارة وصف جسمها بطريقة ليست محترمة، بحسب قولها.

وأضافت صافي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «اتكلم عن جسمي بطريقة مش محترمة، لفيت له وقلت له بتقول إيه يا (...)، لقيته بيجري، جريت وراه وقعدت أصرخ وأقول حرامي».

وتابعت: «الناس أول ما سمعوا كلمة حرامي، اتجمعوا عليه وضربوه، وأنا ضربته معاهم، وقعد يحلف، فلما سألوني سرق مني إيه، قلت لهم مسرقش لكن اتحرش بيّ، وده قلته في الآخر خالص، لأني لو قلت كده هيسيبوه وده اللي حصل فعلا».

وأوضحت: «كسرت له سنتين من أسنانه بالبوكس في وجهه»، ليرد عليها الإعلامي سيد علي قائلا: «إنتي بنت جدعة، عندي زيك 3 بنات متحمسين للقضية، وإنتي نموذج للبنت الجدعة».

وواصلت: «أنصح كل البنات إنهم ميخافوش لأن المتحرش جبان، هو أجبن شخص موجود على الأرض، لأنه بيبقى خايف وبيبص حواليه يمين وشمال لأنه عارف إن اللي بيعمله غلط، وبقول لكل بنت متخافيش وجيبي حقك بنفسك، لأنك لو استنيتي إن حد يجيبلك حق، محدش هيجيب لك حق، انتي الوحيدة اللي بتدافعي عن نفسك».

وأشار صافي تركي فتاة لقنت متحرش بها درسا قاسيا، إلى أنها تخرجت في كلية الحقوق بجامعة القاهرة: «لو المتحرش عرف إن البنت اللي قدامه مش خايفة من التحرش مش هيبقى موجود، وبالتالي كل البنات ميخافوش ولازم يجيبوا حقهم بنفسهم».